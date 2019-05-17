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Вяжут и заливают: как в Барнауле выбирали лучшего бетонщика

15−16 мая на барнаульском заводе «ЖБИ Сибири» Барнауле провели конкурс профмастерства в номинации «Лучший бетонщик». Победитель получил 50 тыс. рублей и право представлять Алтайский край на всероссийском уровне.

Конкурс профмастерства бетонщиков.
Конкурс профмастерства бетонщиков.
ООО «Железобетонные изделия Сибири».

Побороться за звание лучшего решились шесть барнаульских бетонщиков. Им предстояло состязаться в знании теории своего дела и показать навыки на практике — на время возвести опалубку, связать арматуру и правильно залить конструкцию бетоном.

Жюри оценивало, как бетонщики соблюдают правила техники безопасности, организуют свой труд и соблюдают технологии.

Победителем стал Александр Прокудин из компании «СМК Партнер», вторым стал его коллега по предприятию Иван Блохин, третьим — Антон Веснин из «Генподрядной организации № 1». Они получили по 50, 40 и 30 тыс. рублей соответственно, а также дипломы Губернатора Алтайского края.

Александр Прокудин также отправится в июне в Петропавловск-Камчатский представлять регион во всероссийском конкурсе.

Как отметил исполнительный директор компании «ЖБИ Сибири» Кирилл Овсянников, конкурсы профмастерства помогают поднять престиж рабочих профессий и решить проблему нехватки таких специалистов.

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