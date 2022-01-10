Взлетел курс рубля в ходе торгов

В ходе торгов на Московской бирже курс рубля 10 января взлетел до максимума за последнюю неделю.

Таким образом российская национальная валюта отыграла падение из-за протестов в Казахстане, свидетельствуют данные площадки.

Доллар упал ниже 75 рублей впервые с 4 января. По состоянию на 11:09 мск. он торгуется на уровне 74,97 рубля. Евро опустился до 84,9 рубля.

Основные российские фондовые индексы также растут. Индекс Мосбиржи прибавил 0,67%, а индекс РТС — 3,22%.

Помимо стабилизации ситуации в Казахстане, поддержку российскому фондовому рынку и курсу рубля оказывает дорожающая нефть, пишет Lenta.ru. 10 января стоимость сорта Brent вновь поднялась выше 82 долларов за баррель, сорта WTI — выше 79 долларов.

Ранее сообщалось, что на фоне протестов в Казахстане в России упал курс рубля к доллару.