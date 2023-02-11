11 февраля
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Экономика

Взломать Госуслуги: за найденную уязвимость на ресурсах правительства выплатят миллион

Минцифры объявило о запуске проекта Bug Bounty по поиску уязвимостей на электронных ресурсах правительства.

Хакер.
Хакер.
СС0

На первом этапе программы хакерам предложат взломать «Госуслуги» и Единую систему идентификации и аутентификации. Тому, кто найдет критическую уязвимость в защите ресурсов, обещают 1 млн рублей от «Ростелекома», пишет «Коммерсантъ».

Также предусмотрены другие суммы — от 50 тыс до 200 тыс. рублей вознаграждений.

Также депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил освобождать от ответственности тех кибервзломщиков, которые работают в интересах РФ, указывает bfm.ru.

По мнению народного избранника, ни одного госсервиса злоумышленники не смогли «взломать» или «положить», но нельзя заниматься самоуспокоением.

Ранее госуниверситет подтвердил информацию о хакерской атаке. Однако хакерской атаке подвергся не сайт университета, а сервис регистрации участников на конференции, проводимые в том числе и АлтГУ. Ресурс, откуда забрали данные, отключили. Вуз обратился в правоохранительные органы с заявлением об инциденте.

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