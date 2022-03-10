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Экономика

Xiaomi и Huawei вдвое сократили поставки смартфонов в Россию

Китайские производители электроники Xiaomi, Oppo и Huawei, которые занимают 60% российского рынка, вдвое сократили поставки в Россию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

МТС начала продажи смартфонов по подписке.
МТС начала продажи смартфонов по подписке.
СС0.

Эксперты называют две причины. Первая — падение курса рубля, пишет РБК.

«Открыто объявлять о приостановке продаж на российском рынке, как Apple и Samsung, политически чувствительно. Но с точки зрения бизнеса есть смысл оставаться в стороне и посмотреть, что будет дальше», — сказал один из бывших менеджеров Huawei.

Вторую причину российским журналистам назвали в пресс-службе компании «Связной». По их мнению, это всего лишь задержка, связанная с логистикой.

Смартфон Xiaomi
Смартфон Xiaomi
Архив Tele2

«Никакой официальной информации от китайских партнеров мы на данный момент не получали. Кроме того, задержки поставок были еще со времен пандемии, что обусловлено логистическими проблемами в мире», — рассказали в пресс-службе компании.

Тем не менее, о существующей проблеме с поставками китайских смартфонов РБК рассказал один источник крупного российского ретейлера. «Сами компании ничего не ограничивают», — подчеркнул он.

Еще один источник другого ретейлера тоже признал сокращение поставок телефонов из Китая. По его информации, вендоры не знают, по какой цене отгружать устройства.

Ранее стало известно, что половина барнаульцев готовы устроить бойкот компаниям, покинувшим российский рынок.

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