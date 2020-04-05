Юристы Алтая подготовили письмо губернатору Томенко с предложением вернуть их на работу

Юридическое сообщество Алтайского края подготовило письмо в адрес губернатора Виктора Томенко с предложением «включить организации, обеспечивающие защиту прав и законных интересов граждан и бизнеса, в перечень организаций, осуществляющих свою деятельность непрерывно». Об этом Aitapress.ru сообщил директор компании «Юрисдело» Сергей Сандаковский. Сейчас идет сбор подписей к этому обращению.