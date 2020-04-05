Юристы Алтая подготовили письмо губернатору Томенко с предложением вернуть их на работу

В своем письме (имеется в распоряжении редакции) юристы просят Томенко учесть следующие аргументы.
Во-первых, в их адрес поступает множество обращений от крупного, среднего и малого бизнеса региона по актуальным текущим вопросам как развития бизнеса, так и осуществления деятельности в настоящий период.
«Данным компаниям требуется надлежащая правовая поддержка для сохранения стабильности экономического положения и занятости работников. Сохранение экономического положения бизнеса уменьшает процент обращений с заявлениями о признании несостоятельным, напрямую способствует развитию бизнеса в регионе и стабильному пополнению бюджета обязательными платежами», — сказано в обращении.
Во-вторых, арбитражные суды и суды общей юрисдикции продолжают свою деятельность, рассматривают дела в порядке упрощенного производства, а также дела, по которым подано ходатайство о рассмотрении в отсутствии сторон и дела безотлагательного характера. Соответственно, юристы должны оформлять и предоставлять документы в суды, оказывать там юридическую помощь своим клиентам.
В-третьих, процессуальные сроки не были приостановлены на подачу исковых заявлений, апелляционных, кассационных, частных жалоб, осуществление процедур, которые обязаны произвести арбитражные управляющие в рамках существующих дел о несостоятельности.
Юристы также отмечают, что все процессуальные сроки, подпадающие в период установленных нерабочих дней, будут пропущены либо перенесены на 6 мая с учетом праздников, «так как если последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день».
В этой ситуации «не представляется возможным осуществить за один рабочий день все требуемые действия по подготовке, подаче необходимых процессуальных документов с учетом количества накопившихся за период с 1 апреля».
Письмо будет направлено в администрацию губернатора.
Напомним, что ранее к Томенко обратились руководители 17 алтайских предприятий, которые попросили сделать режим самоизоляции более щадящим к алтайской экономике.