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Экономика

Юристы Алтая подготовили письмо губернатору Томенко с предложением вернуть их на работу

Юридическое сообщество Алтайского края подготовило письмо в адрес губернатора Виктора Томенко с предложением «включить организации, обеспечивающие защиту прав и законных интересов граждан и бизнеса, в перечень организаций, осуществляющих свою деятельность непрерывно». Об этом Aitapress.ru сообщил директор компании «Юрисдело» Сергей Сандаковский. Сейчас идет сбор подписей к этому обращению.

Арбитражный суд Алтайского края.
Арбитражный суд Алтайского края.
altapress.ru

В своем письме (имеется в распоряжении редакции) юристы просят Томенко учесть следующие аргументы.

Во-первых, в их адрес поступает множество обращений от крупного, среднего и малого бизнеса региона по актуальным текущим вопросам как развития бизнеса, так и осуществления деятельности в настоящий период.

«Данным компаниям требуется надлежащая правовая поддержка для сохранения стабильности экономического положения и занятости работников. Сохранение экономического положения бизнеса уменьшает процент обращений с заявлениями о признании несостоятельным, напрямую способствует развитию бизнеса в регионе и стабильному пополнению бюджета обязательными платежами», — сказано в обращении.

Во-вторых, арбитражные суды и суды общей юрисдикции продолжают свою деятельность, рассматривают дела в порядке упрощенного производства, а также дела, по которым подано ходатайство о рассмотрении в отсутствии сторон и дела безотлагательного характера. Соответственно, юристы должны оформлять и предоставлять документы в суды, оказывать там юридическую помощь своим клиентам.

В-третьих, процессуальные сроки не были приостановлены на подачу исковых заявлений, апелляционных, кассационных, частных жалоб, осуществление процедур, которые обязаны произвести арбитражные управляющие в рамках существующих дел о несостоятельности.

Документы, которые накопились в процессе судебных тяжб
Документы, которые накопились в процессе судебных тяжб
altapress.ru

Юристы также отмечают, что все процессуальные сроки, подпадающие в период установленных нерабочих дней, будут пропущены либо перенесены на 6 мая с учетом праздников, «так как если последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день».

В этой ситуации «не представляется возможным осуществить за один рабочий день все требуемые действия по подготовке, подаче необходимых процессуальных документов с учетом количества накопившихся за период с 1 апреля».

Письмо будет направлено в администрацию губернатора.

Напомним, что ранее к Томенко обратились руководители 17 алтайских предприятий, которые попросили сделать режим самоизоляции более щадящим к алтайской экономике.

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