Лужков вынужден искать чистые поля для пчел

Легендарный в прошлом столичный градоначальник прокомментировал для «Российской газеты» ситуацию с обработкой полей пестицидами.

Юрий Лужков,

бывший мэр Москвы:

Я разработал передвижную мобильную пасеку и могу за считанные часы увезти пчел в безопасное место. Приходится искать медоносные луга подальше от полей.

Напомним, массовая гибель пчел наблюдается в нескольких регионах России, среди которых и Алтайский край. В региональном минсельхозе в конце июля сообщали, что речь идет о нескольких сотнях пчелосемей и 81 пасеке в семи районах. Сами пчеловоды назвали эту ситуацию «экотерроризмом». Ситуацию взял на контроль губернатор края Виктор Томенко.

Федеральное аграрное ведомство также пытается решить проблему. Министр сельского хозяйства Алексей Гордеев дал поручение подчиненным представить четкий план действий. При этом особое внимание уделяется вопросу передачи госнадзора за обработкой полей. Ранее эту функцию выполнял Россельхознадзор. Однако несколько лет назад эти полномочия у него изъяли, но никому не передали.

Между тем, по данным Россельхознадзора, в стране разрешено использовать более 900 наименований средств защиты растений. Однако полного и системного контроля за хранением и применением химикатов нет. Особую опасность представляют химические вещества, которые распыляются над полями с воздуха. Эти операции проводятся бесконтрольно, и в результате отравляющие вещества распространяются далеко за пределы отведенных под посевы земельных участков.

Как сообщает «РГ», в Минсельхозе РФ сейчас рассматривают возможные меры по наведению порядка в этой сфере: увеличение штрафов за излишнюю обработку полей, регламентацию сроков обработки и внедрение системы оповещения пчеловодов.