«За державу обидно». Как экс-губернатор Суриков и фермер Панарин решили перевернуть жизнь маленького поселка на Алтае

Уже осенью в поселке 12 лет Октября, что в Поспелихинском районе, может появиться новое перерабатывающее производство — первое за много-много лет. Проект развивает фермер Дмитрий Панарин, местные жители и экс-губернатор края Александр Суриков, вложивший в дело несколько миллионов рублей. Суть — воскресить молочное животноводство, а вместе с ним и сам поселок. О первых успехах социально-экономического эксперимента, неожиданных проблемах и людских надеждах корреспонденты altapress.ru узнали, побывав на месте.

Что собой представляет поселок

12 лет Октября — маленькая и самая отдаленная точка на карте Поспелихинского района. От Барнаула почти 300 км, от райцентра — 50 по дребезжащей гравийной дороге, которую в этом году, слава богу, подлатали.

На въезде в поселок гостей встречает раритет — первый советский уборочный комбайн, который, как смеются местные жители, пришел на смену мотыге и серпу.

Памятник поселкового значения время не пощадило: постамент обветшал и покосился. Сам громоздкий образец некогда могучего сельхозмашиностроения проржавел и лишился большинства родных деталей. Тут уже руку приложили люди.

В поселке 12 лет Октября Поспелихинского района. Анна Зайкова

До революции маленький поселок назывался Воскресеновка. В 1929 году с чуждыми евангелическими мотивами решили покончить и дали населенному пункту четкое и соответствующее духу времени название — 12 лет Октября. Так и осталось.

В советское время поселок славился на всю страну. Здесь находилось одно из самых крупных в СССР хозяйств по разведению овец тонкорунной породы, которых на тот момент держали больше 30 тысяч, а еще в совхозе было семь отделений и сотни работников.

Спустя годы от него, как и от раритетного комбайна, тоже ничего не осталось. В 1997 году совхоз раздробили на множество мелких СПК, большая часть из которых до наших дней не дожили, пропали в круговороте экономических преобразований.

В поселке 12 лет Октября Поспелихинского района. Анна Зайкова

Теперь в поселке осталось несколько мелких фермеров, обветшавшая социалка, сельсовет, лишенный всяческих полномочий, и 600 жителей без надежд на будущее. Пусть даже не особо светлое.

Зачем новый проект Александру Сурикову

Александр Суриков, два года назад вернувшийся в Алтайский край из Белоруссии, где он был послом, говорит открыто: таких поселков, как 12 лет Октября, у нас огромное множество.

Экономика в них почти на нуле, люди в поисках лучшей жизни разбегаются. «Как этот процесс приостановить, чтобы хотя бы часть населения задержалась в деревне, — серьезнейшая проблема. Это же наши корни! Если мы их потеряем, сможем ли уцелеть как нация?» — задается вопросом Суриков.

Александр Суриков. Анна Зайкова

Ответ, по его мнению, очевиден — нет. А выход один — воскрешать производства в селах. Причем в самых маленьких из них экономика должна базироваться на личных подсобных хозяйствах.

Свою идею Александр Суриков решил воплотить в Поспелихинском районе. Здесь для него подобрали «площадку» — поселок 12 лет Октября. Нужным критериям — затухающая жизнь и полное отсутствие экономических перспектив — он полностью соответствовал.

В поселке 12 лет Октября Поспелихинского района. Анна Зайкова

В феврале 2019 года социально-экономическому эксперименту дали старт. В этот день в поселок завезли 36 нетелей симментальской породы. На их покупку Суриков выделил из своего кармана 4 млн рублей.

15 голов скота совершенно бесплатно раздали местным жителям на восемь лет. Они, в свою очередь, обязались сдавать молоко по рыночной цене местному фермеру Дмитрию Панарину.

Ему же возвращать телят. Искусственное осеменение коров фермер-инициатор взял на себя, как и обеспечение поселкового стада кормами, причем со скидкой 20%. За сено элпэхашники могут расплачиваться молоком.

В поселке 12 лет Октября Поспелихинского района. Анна Зайкова

У самого Панарина обязательства серьезнее. До конца года он должен открыть в поселке собственный мини-завод по переработке молока и вернуть Сурикову часть беспроцентного транша. «Уговор дороже денег», — признается сам фермер.

Чего хочет добиться фермер Панарин

База Дмитрия Панарина — почти на въезде в поселок. Пару сотен метров по полям — и приехали. Над загонами гордо реет на ветру советский флаг. Рядом старенькая техника тех же советских годов. Все скромно.

Сам фермер — коренной житель 12 лет Октября, коммунист и наполовину немец.

В начале нулевых годов он попытался найти свое счастье на родине предков. Переехал в маленький немецкий городок, начал обживаться, даже получил там профессию мастера дорожного строительства.

В поселке 12 лет Октября Поспелихинского района. Анна Зайкова

Но как-то не сложилось, чистая уютная Германия прельстить сельского парня не смогла. Потянуло обратно. Спустя шесть лет семья Панариных вернулась на Алтай, начав все с нуля.

На скопленный за годы жизни в Германии капитал Дмитрий купил старенький пресс-подборщик, тракторенок Т-40 и начал заготавливать сено на продажу. В 2010-м зарегистрировался как фермер, увеличил поголовье скота и по меркам 12 лет Октября стал чуть ли не олигархом.

Сам он признается, что деньжата начали водиться, только когда договорился о поставках молока напрямую покупателю. До этого солидную часть прибыли отбирали перекупы.

В поселке 12 лет Октября Поспелихинского района. Анна Зайкова

Избавиться от них оказалось не так-то просто: были и угрозы, и откровенные провокации. Но настырного фермера это не остановило.

Теперь на собственном молоковозе он отправляет молоко за 50 км от дома, в приемный пункт в Курье.

Новый социально-экономический эксперимент для него начался стремительно: знакомство с Александром Суриковым, джентльменское соглашение — и вот они, долгожданные буренки.

В поселке 12 лет Октября Поспелихинского района. Анна Зайкова

По условиям соглашения, Панарин сам должен был найти в селе тех, кому бесплатно достанутся коровы. Но, как ни странно, громадной очереди желающих не оказалось.

Из восьми семей, которые поначалу проявили интерес, на подписание соглашения вышли всего пять, и тех надо было уговорить.

Дмитрий открыто признается: с членами постепенно складывающегося кооператива еще придется повозиться. К сожалению, как многие русские, селяне относятся к халявной скотине спустя рукава. Фермеру с его немецкой педантичностью это, конечно, не по нраву.

«Будем с людьми работать», — говорит он.

Есть у Панарина еще одна забота — молочный мини-завод. Производство он готов был открыть еще пару месяцев назад, но помешали бюрократические проволочки.

Бывший столярный цех хоть и считается бесхозным, но зайти на его площади просто так нельзя. Нужно разрешение, получить которое пока не получается.

В поселке 12 лет Октября Поспелихинского района. Анна Зайкова

Заброшенный цех — осколок громадного совхоза. Последнее, что в уже разваливающейся стране смогло построить поселковое предприятие. Сейчас в нем пусто, темно и неуютно.

Дмитрий Панарин объясняет: площади вполне подходящие. Все коммуникации подведены, рядом есть дорога, гараж для автомобиля. Как говорится, заходи и работай.

Главная его мечта — открыть здесь небольшое сырное производство. В 2015 году, когда из Германии к Панариным приезжала мама, она научила их варить мягкий сыр по старинным немецким технологиям. Продукт разлетелся как горячие пирожки. Покупатели даже добавки просили.

В поселке 12 лет Октября Поспелихинского района. Анна Зайкова

Для запуска мини-завода у фермера есть практически все: собственное молоко, база, даже молодой технолог имеется. Дочь Альвина в нынешнем году окончила «Алтайский колледж сыроделия».

Что они уже смогли сделать

Надо сказать, что социально-экономический эксперимент хоть и не завершен, но результаты уже видны.

Дмитрий Панарин ведет нас по поселку. Вот Дом культуры, он, конечно, обветшал и пока закрыт на замок, но до пандемии жизнь в нем все же теплилась.

Рядом небольшой сквер Победы. Силами фермера его удалось хоть немного привести в порядок.

В поселке 12 лет Октября Поспелихинского района. Анна Зайкова

Через 200 метров поселковая школа, а точнее филиал. Во дворе — море цветов и зелени, есть уютная площадка для игр малышни. Школьный палисадник утопает в яблоках. Их в этом году так много, что негде уже складировать.

20 лет назад плодовый сад здесь своими руками заложили жители. Видно, что относятся к нему все так же, с любовью и теплотой.

А вот внутри школы тепла как раз не хватает. В декабре 2000 года, когда ее официально открывали, в актовом зале была торжественная линейка.

В поселке 12 лет Октября Поспелихинского района. Анна Зайкова

Уже тогда в помещении было так холодно, что у дрожащих детишек изо рта шел пар. С годами ситуация только ухудшалась. Здание, которое, видимо, изначально было построено с нарушениями, тепло совсем не держит.

Нынешней зимой — снова беда. Деревянный конек на крыше рассохся до трухи, в огромную щель начал падать снег. А весной вместе с голубиным пометом жижа потекла на головы учеников. Ситуация оказалась патовая, надо было что-то делать.

В поселке 12 лет Октября Поспелихинского района. Анна Зайкова

Дмитрий Панарин выделил на ремонт кровли 40 тыс. рублей, а Александр Суриков закупил 19 новых окон, которые должны вот-вот доставить и смонтировать. Это позволит зимой хоть немного прогреть студеные классы.

Фермер рассчитывает, что, когда молочный бизнес встанет на ноги, возможности поддерживать социалку будет больше. «За державу ведь обидно», — добавляет он.

Может, и правда жизнь в Воскресеновке когда-нибудь воскреснет?