За 3 млрд фунтов стерлингов могут купить «Челси»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец ММА Конор Макгрегор отреагировал на информацию о продаже «Челси», пишет «Чемпионат».

Ранее российский бизнесмен Роман Абрамович объявил, что продаёт актив, которым владеет с 2003 года. Соответствующая информация появилась на сайте лондонского клуба.

Макгрегор выложил скриншот переписки, в которой говорит о готовности купить «Челси» за 3 млрд фунтов стерлингов.





«Я хочу исследовать этот вариант», — написал Макгрегор в своём микроблоге.

Деньги от продажи ФК пойдут в фонд помощи жертвам конфликта на Украине.

«Я не буду просить о погашении каких-либо кредитов. Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. Фонд будет работать на благо всех жертв войны на Украине», — заявил Абрамович.

За время правления Абрамовича синие стали четырехкратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, одержали победу в Суперкубке УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.