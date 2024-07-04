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Экономика

За первое полугодие объем автокредитов в Сибири вырос в 4,6 раз

Банк ВТБ за шесть месяцев предоставил жителям Сибирского федерального округа более 18 тыс. автокредитов на сумму 22,6 млрд рублей, что в 4,6 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Спрос на покупку машин в кредит вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,2 раза.

График, монеты.
График, монеты.
Фото: freepik, автор jcomp.

В тройку лидеров Сибири в январе-июне вошли Красноярский край (5,3 млрд рублей), Новосибирская область (4,5 млрд рублей) и Кемеровская область (порядка 4 млрд рублей).

Основной тренд первого полугодия — всплеск кредитных продаж на рынке новых автомобилей. Только в нашем банке число сделок с такими машинами выросло более чем в 3,5 раза к прошлому году. Динамика связана с продолжающимся восстановлением авторынка, на котором появляется все больше брендов, запускаются специальные условия их покупки. Мы ожидаем, что в условиях дальнейшего расширения ассортимента машин спрос заемщиков продолжит смещаться в сторону первичного рынка, — прокомментировал вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

Он добавил, что средний размер кредита из-за роста стоимости машин также увеличивается, прежде всего — на вторичном рынке. В июне на покупку новых авто клиенты банка в среднем занимали 1,7 млн рублей (почти на 84 тысячи больше, чем в конце 2023 года), подержанных — около 1,5 млн рублей (+ 110 тысяч за полгода).

В целом по стране, по оценке госбанка, по итогам января-июня продажи автокредитов в России приблизились к 1,2 трлн рублей, что почти вдвое превышает прошлогодний результат. В связи с наступлением отпускного сезона июньские выдачи на рынке сократились, но лишь в пределах 5%, составив порядка 218 млрд рублей.

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