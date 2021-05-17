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Экономика

За сдачу ребенка в детдом женщинам будут выдавать маткапитал: Жириновский сделал прогноз

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью «Коммерсанту» предположил, что до конца 2021 года в Госдуму могут внести законопроект о выплатах за отказ от абортов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский (справа).
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский (справа).
ldpr.ru

Жириновский пояснил, что женщины смогут получать, скажем так, новый вид маткапитала — будут рожать, отдавать детей в детдом и получать деньги за отказ от аборта.

«Это же хороший вариант: защитить женщину, ее здоровье и получить привесок к демографии. Женщина не хочет ребенка — имеет право. А государство говорит: ты роди, и мы заберем у тебя ребенка, а тебе дадим первый материнский капитал», — отметил политик.

Лидер ЛДПР подчеркнул, что эту идею пока не поддерживают в Госдуме, однако она «пройдет обязательно».

Жириновский уверен, что новую выплату предложит именно «Единая Россия», причем такой законопроект партия власти внесет «до конца этого года».

Ранее патриарх Кирилл призвал отказаться от абортов, предложив женщинам рожать и отдавать детей в РПЦ, где их воспитают.

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