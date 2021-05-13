«Родите и отдайте нам». Патриарх Кирилл призвал отказаться от абортов

По мнению епископа РПЦ, нет более эффективного способа повлиять на демографию в России, чем сократить количество абортов.
— Если вы не можете воспитать ребенка, но готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, и мы сделаем все возможное, чтобы воспитать и поднять на ноги вашего ребенка. Мы будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, которая имеет огромную ценность перед Богом, — заявил патриарх.
Глава РПЦ добавил, что церковь не будет мешать встречам таких детей с родителями.
Также он поблагодарил всех, кто поддержал предложение сформировать в стране кризисные центры для женщин, который попали в сложную жизненную ситуацию.