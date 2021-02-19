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19 февраля
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Жизнь

Ученые просят увеличить «моральный срок» абортов

Ученые просят изменить «правило 14 дней», в течение которых, с моральной точки зрения, аборт не является детоубийством. Двухнедельный срок предлагается заменить четырехнедельным, пишет «Наука и техника». Это даст ученым возможность изучать эмбрионы более детально.

Аборт.
Аборт.
Анна Зайкова

В течение последних 40 лет мировое сообщество считало, что именно после двух недель у человеческого эмбриона начинает развиваться центральная нервная система, и на 15-й день он начинает формировать свою личность, чувствовать боль и осознавать себя в мире.

София Маккалли, специалист по биоэтике из Департамента глобального здравоохранения и социальной медицины Королевского колледжа в Лондоне:

Различные анализы показывают, что нет никаких этических причин для отказа от изменения этого предела. Исследование эмбрионов — это важнейший шаг, который поможет нам сделать множество серьезных открытий, поэтому расширение этого очень произвольного предела — это усилие, которое необходимо достичь.

Эксперт уверена, что решение о «моральном сроке» 14 дней принималось под давлением устаревших взглядов на жизнь, которые сейчас постепенно уходят в прошлое, в основном в угоду противникам абортов.

Недавнее исследование показало, что даже на 28-й день у эмбриона не существует функциональных нейронных связей или сенсорных систем. То есть, в этот срок он не может испытывать боль или страдания, как это считалось ранее. Многие ученые сегодня считают такие представления пережитками прошлого.

Начиная с 15-го дня эмбрион действительно начинает развиваться совсем иначе, но это не означает, что это сформированная человеческая личность.

Джеймс Хьюз, специалист по биоэтике из Института этики и новых технологий, уверен, что ученые не должны рассматривать эмбриональные ткани так же, как и другие, но, если рассматривать мораль с точки зрения возможности эмбриона испытывать боль, то плод можно «приравнять к опухолям или почкам».

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