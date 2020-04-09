Все пойдет по плану. Губернатор Томенко и правительство придумали как обуздать на Алтае две напасти

В правительстве Алтайского края разработали план первоочередных мер, которые должны обеспечить экономическую устойчивость региона в условиях распространения COVID-2019. Этот план действий краевых и муниципальных органов власти 7 апреля согласован губернатором Виктором Томенко и оформлен в документ объемом в 10 страниц. В документе определена суть мероприятий, сроки их реализации и ответственные исполнители. Теперь понятно — кто и за что отвечает, а также с кого спрашивать за провалы.

Altapress.ru тщательно изучил антикризисный документ. Из общего содержания плана можно выделить два блока: 1) мероприятия, которые касаются различных организаций, и 2) действия, способные повлиять на перспективы непосредственно рядовых граждан.

Как и в любом чиновничьем документе, в этом плане много общих слов типа «продолжить мониторинг», «держать на контроле» и т.д. Мы же выделили главные и наиболее существенные в прикладном смысле пункты.

Что предложено для организаций

1. Временное (на один месяц) освобождение от весового контроля грузового транспорта, перевозящего продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. От весового контроля освободят прицепы и полуприцепы платформенного типа. Также временно будет отменено ограничение на движение в городской черте грузовиков, которые осуществляют доставку в магазины продуктов и непродовольственных товаров.

2. Оказание содействия в получении господдержки компаниям, которые занимаются производством средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

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3. Содействие предприятиям АПК (включая субъекты малого и среднего предпринимательства) в привлечении кредитных ресурсов на льготных условиях. Например, включение компаний мясной, масложировой, сахарной и комбикормовой промышленности в программу льготного кредитования.

4. Предоставление субсидий предприятиям на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам на пополнение оборотных средств и на инвестиционные цели.

5. Обращение в правительство РФ с целью изменения системы оплаты электроэнергии, покупаемой на оптовом рынке мощности, с авансовой на постоплатную. Эта мера направлена на поддержку энергокомпаний в условиях снижения платежеспособности потребителей.

6. Докапитализация «Алтайского фонда микрозаймов», что позволит сделать его финансовые ресурсы более доступными для субъектов МСП.

7. Обращение в федеральное правительство о поддержке крупных организаций санаторно-курортного комплекса. Эта мера касается плачевного положения простаивающей Белокурихи, и здесь краевыми ресурсами и действиями ситуацию явно не выправить.

На совещании в правительстве Алтайского края. altairegion22.ru.

Что предложено для граждан

1. Вовлечение безработных граждан в общественные и временные работы; организация переобучения и повышения квалификации.

2. Введение с 1 июля 2020 года на территории края налога на профессиональный доход.

3. Постоянный мониторинг органами власти ситуации на рынке труда и реагирование на факты невыплату заработной платы, увольнения сотрудников в связи с ликвидацией предприятия либо сокращением штата.

Бюджет многое потеряет

Утвержденный план действий обсуждался на заседании в правительстве региона 7 марта. Было отмечено, что в текущих экономических условиях уже произведен перерасчет параметров бюджета Алтайского края на 2020 год.

Данил Ситников. altairegion22.ru

По словам зампреда правительства Алтайского края, министра финансов Данила Ситникова, выпадающие налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета региона составят 18 млрд рублей, краевого бюджета — 13 млрд. рублей. Сформирован резерв краевого бюджета в объеме 5,6 млрд рублей, сообщил официальный сайт Алтайского края.

«У нас есть совершенно четкое понимание того, какие меры мы можем принять на региональном уровне. Мы должны оценить то, как у нас работают федеральные меры поддержки бизнеса, в том числе получить обратную связь от предпринимателей, которые занимаются разными видами деятельности. Это позволит нам принять верные решения, чтобы оказать субъектам экономики дополнительную помощь», — заявил Виктор Томенко на заседании 7 марта.

Полная версия «Плана первоочередных мероприятий по повышению экономической устойчивости…» 8 апреля размещена на сайте Союза промышленников Алтайского края.