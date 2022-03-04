Закон о новых кредитных каникулах приняли в Госдуме

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о праве граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на новые кредитные каникулы, в том числе по ипотеке, передает РИА Новости.

Документ предоставляет такое право категориям заемщиков, заключившим кредитный договор до 1 марта.

В период с 1 марта по 30 сентября они смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а кабмин будет вправе продлить этот льготный период.

Причем обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые в «ковидный» период уже использовали подобное право, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Срок и условия

Кредитные каникулы могут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочу платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера.

Условия предоставления новых каникул — падение доходов более чем на 30%, размер кредита не больше установленное кабмином предельного уровня, отсутствие у заемщика еще действующего аналогичного льготного периода.

Ранее российским аграриям предоставили кредитные каникулы и пролонгировали льготные кредиты.