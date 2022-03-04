Закон о новых кредитных каникулах приняли в Госдуме

Документ предоставляет такое право категориям заемщиков, заключившим кредитный договор до 1 марта.
В период с 1 марта по 30 сентября они смогут обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул, а кабмин будет вправе продлить этот льготный период.
Причем обратиться за предоставлением кредитных каникул смогут даже те заемщики, которые в «ковидный» период уже использовали подобное право, пояснял ранее председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Срок и условия
Кредитные каникулы могут предоставляться на срок не более полугода и предусматривать отсрочу платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера.
Условия предоставления новых каникул — падение доходов более чем на 30%, размер кредита не больше установленное кабмином предельного уровня, отсутствие у заемщика еще действующего аналогичного льготного периода.
Ранее российским аграриям предоставили кредитные каникулы и пролонгировали льготные кредиты.