5 декабря
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Экономика

Закон о прожиточном минимуме подписал Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о прожиточном минимуме в 2023 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом сообщают РИА Новости.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Закон предлагает приостановить действующие нормы федерального закона «О прожиточном минимуме в РФ». Это необходимо для установления величины прожиточного минимума в 2023—2024 года.

Исходя из прогнозируемой границы бедности в России, прожиточный минимум составит 14 375 рублей в 2023 году и 15 049 рублей в 2024 году.

По сравнению с выплатой текущего года (13 919 рублей) величина прожитого минимума увеличится на 3,28%, или на 456 рублей.

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