1 декабря
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Жизнь

Одобрен закон о 24 дополнительных выходных подряд для родителей детей-инвалидов

Совет Федерации одобрил закон, признающий право родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд, сообщает Telegram-канал верхней палаты парламента.

Совет Федерации.
Совет Федерации.
Антон Федотов(altairegion22).

Закон подразумевает поправки в Трудовой кодекс, которые позволят накапливать положенные родителям, попечителям или опекунам детей-инвалидов дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск.

Сейчас

На сегодняшний день государство предоставляет четыре дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. При этом накапливать или использовать эти дни подряд нельзя.

Поправки

Поправки позволят накапливать до 24 выходных дней и использовать их подряд. Но есть нюанс — дополнительный оплачиваемый отпуск более четырех дней необходимо согласовывать с работодателем.

Когда вступят в силу

Поправки должны вступить в силу 1 сентября 2023 года. Сначала закон о внесении изменений в Трудовой кодекс должен подписать президент Владимир Путин, указывает bfm.ru. Окончательный порядок согласования графика «объединенных» выходных определит правительство.

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