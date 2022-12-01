Одобрен закон о 24 дополнительных выходных подряд для родителей детей-инвалидов

Закон подразумевает поправки в Трудовой кодекс, которые позволят накапливать положенные родителям, попечителям или опекунам детей-инвалидов дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск.

Сейчас

На сегодняшний день государство предоставляет четыре дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами ежемесячно. При этом накапливать или использовать эти дни подряд нельзя.

Поправки

Поправки позволят накапливать до 24 выходных дней и использовать их подряд. Но есть нюанс — дополнительный оплачиваемый отпуск более четырех дней необходимо согласовывать с работодателем.

Когда вступят в силу

Поправки должны вступить в силу 1 сентября 2023 года. Сначала закон о внесении изменений в Трудовой кодекс должен подписать президент Владимир Путин, указывает bfm.ru. Окончательный порядок согласования графика «объединенных» выходных определит правительство.

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