Исчезли 20 тыс. видео Совфеда на YouTube

Все видео удалены.
На каналах было более 200 тысяч подписчиков и 20 тыс. видео.
Также видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Вместе-РФ». Аккаунт заблокирован в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций, пояснили в Google, пишет bfm.ru.
Блокировка аккаунтов Совфеда на YouTube не приведет к блокировке платформы в России, заявил ТАСС сенатор Андрей Клишас.
Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совфеда.
С предложением временно заблокировать YouTube на территории России, выступил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Роскомнадзор и прокуратура должны рассмотреть возможность блокировки YouTube в качестве ответной меры на постоянную сетевую агрессию против российских государственных ресурсов, уверен сенотор.