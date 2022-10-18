19 октября
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Политика

Исчезли 20 тыс. видео Совфеда на YouTube

Аккаунты Совета Федерации заблокированы на YouTube из-за санкций.

Совет Федерации.
Совет Федерации.
Антон Федотов(altairegion22).

Все видео удалены.

На каналах было более 200 тысяч подписчиков и 20 тыс. видео.

Также видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Вместе-РФ». Аккаунт заблокирован в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций, пояснили в Google, пишет bfm.ru.

Блокировка аккаунтов Совфеда на YouTube не приведет к блокировке платформы в России, заявил ТАСС сенатор Андрей Клишас.

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совфеда.

С предложением временно заблокировать YouTube на территории России, выступил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Роскомнадзор и прокуратура должны рассмотреть возможность блокировки YouTube в качестве ответной меры на постоянную сетевую агрессию против российских государственных ресурсов, уверен сенотор.

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