Исчезли 20 тыс. видео Совфеда на YouTube

Все видео удалены.

На каналах было более 200 тысяч подписчиков и 20 тыс. видео.

Также видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Вместе-РФ». Аккаунт заблокирован в соответствии с правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций, пояснили в Google, пишет bfm.ru.

Блокировка аккаунтов Совфеда на YouTube не приведет к блокировке платформы в России, заявил ТАСС сенатор Андрей Клишас.

Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать аккаунты Совфеда.

С предложением временно заблокировать YouTube на территории России, выступил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Роскомнадзор и прокуратура должны рассмотреть возможность блокировки YouTube в качестве ответной меры на постоянную сетевую агрессию против российских государственных ресурсов, уверен сенотор.