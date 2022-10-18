18 октября
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Потребитель

Известный видеохостинг предложили заблокировать

С предложением временно заблокировать YouTube на территории России, выступил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, пишет ТАСС.

Видеохостинг YouTube.
Видеохостинг YouTube.
pixabay.com.

Глава обратится в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ.

«Все попытки убедить платформу не блокировать российские государственные ресурсы „ни к чему не приводят“. Речь может идти о временной блокировке „в качестве последнего предупреждения“», — уточняет Пушков.

По его словам, Роскомнадзор и прокуратура должны рассмотреть возможность блокировки YouTube в качестве ответной меры на постоянную сетевую агрессию против российских государственных ресурсов.

YouTube сенатор назвал идеологическим информационным проектом.

«Они работают в основном для того, чтобы навязывать нам свою политику. Это недопустимая практика», — подчеркнул Пушков.

Напомним, Google заблокировал канал Госдумы на YouTube без возможности восстановления.

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