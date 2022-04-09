9 апреля
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Жизнь

Google заблокировал канал Госдумы на YouTube без возможности восстановления

Google заблокировал канал Госдумы «Дума ТВ» на YouTube, об этом сообщили в Telegram канала.

YouTube.
YouTube.
CC0

На канале было более 145 тыс. подписчиков, а видео суммарно набрали более 100 млн просмотров.

«Мы делились с вами эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и нашими программами. Но мы были готовы к этому и активно развиваемся на других площадках», — пишут представители канала.

В сообщении от Google сказано, что канал заблокирован без возможности восстановления «в соответствии с правилами ограничения экспорта и применения санкций».

«Это очередное доказательство нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном», — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Роскомнадзор назвал YouTube инструментом в антироссийской информационной войне.

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