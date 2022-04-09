Google заблокировал канал Госдумы на YouTube без возможности восстановления

На канале было более 145 тыс. подписчиков, а видео суммарно набрали более 100 млн просмотров.
«Мы делились с вами эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и нашими программами. Но мы были готовы к этому и активно развиваемся на других площадках», — пишут представители канала.
В сообщении от Google сказано, что канал заблокирован без возможности восстановления «в соответствии с правилами ограничения экспорта и применения санкций».
«Это очередное доказательство нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном», — считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Роскомнадзор назвал YouTube инструментом в антироссийской информационной войне.