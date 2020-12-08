Закон об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии подписал Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (срока дожития — времени, которое человек будет получать пенсию) на 2021 год.

Ранее Госдума приняла закон, по которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии вырастет на полгода — с 258 до 264 месяцев.

«Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета её размера, на 2021 год устанавливается продолжительностью 264 месяца», — говорится в законе.

Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России обратилась к премьеру Мишустину с просьбой отменить накопительную часть пенсии, пишет News.ru. Дело в том, что после выхода на пенсию при средней продолжительности жизни 72 года люди живут 12−15 лет, но со следующего года срок выплаты накопительной пенсии будет увеличен с 19 до 22 лет.

Этот факт сам по себе снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных и делает никчемной накопительную пенсию.