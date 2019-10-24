Законопроект о повышении МРОТ принят в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно документу, с 1 января 2020 года МРОТ составит 12 130 рублей в месяц. Таким образом, по сравнению с нынешним уровнем (11 тысяч 280 рублей) МРОТ вырастет на 850 рублей, или 7,5 процента. Повышение будет дифференцированным с учетом районных коэффициентов и процентных надбавок — от 850 рублей в центральных и южных районах до 2550 рублей в Чукотском автономном округе.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин подчеркивал, что принятие законопроекта поспособствует обеспечению повышения заработной платы около 3,2 миллиона работников.

Расходы на повышение зарплат бюджетников составят 20,9 миллиарда рублей, из которых на работников федеральных госучреждений придется 5,8 миллиарда, а на сотрудников региональных и муниципальных учреждений — 15,1 миллиарда. Дополнительные расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 миллиарда рублей.

Напомним, с 2018 года МРОТ в России равен прожиточному минимуму.