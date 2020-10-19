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Экономика

Алтайский край оказался одним из самых закредитованных регионов РФ

Аналитики провели исследование уровня долговой нагрузки жителей регионов России. Алтайский край оказался в числе самых закредитованных субъектов, следует из рейтинга РИА Новости.

Кошелек. Доход.
Кошелек. Доход.
СС0

В среднем житель региона должен банкам 68,4% от доходы. На одного человека в крае приходится 207,3 тыс. рублей кредитного долга. За год он вырос на 27,9 тыс. рублей.

В общем рейтинге Алтайский край занял 74 строчку из 85.

Первое место занимает Ингушетия, где жители должны банкам чуть более 10% своих доходов, а средний займ составляет около 30 тыс. рублей.

Наиболее закредитованными оказались Калмыкия (86,9%), Тыва (76,2%) и Курганская область (73,4%).

В октябре Алтайский край занял последнюю строчку зарплатного рейтинга Сибири, оказавшись единственным субъектом, где доход в среднем не дотянул даже до 30 тыс. рублей.

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