Залог благополучия горожан: как в Барнауле развивается торговля. Инфографика

Экономическая устойчивость любого города напрямую зависит от того, насколько развитой является торговля. Именно этот показатель во многом определяет доступность товаров и услуг, а значит ежедневное благополучие горожан.

Altapress.ru рассказывает в инфографике о том, как по итогам первого полугодия 2021 года обстоят дела с торговлей, общепитом и бытовым обслуживанием.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».