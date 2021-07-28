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Залог благополучия горожан: как в Барнауле развивается торговля. Инфографика

Экономическая устойчивость любого города напрямую зависит от того, насколько развитой является торговля. Именно этот показатель во многом определяет доступность товаров и услуг, а значит ежедневное благополучие горожан.

Развитие торговли, общепита и бытового обслуживания в Барнауле.
Развитие торговли, общепита и бытового обслуживания в Барнауле.
altapress.ru.

Altapress.ru рассказывает в инфографике о том, как по итогам первого полугодия 2021 года обстоят дела с торговлей, общепитом и бытовым обслуживанием.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».

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