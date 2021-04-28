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Экономика

Замороженный горнолыжный комплекс на Алтае получил второй шанс от нового инвестора

Компания «Гранд-крио Алтай», которая строит отель-резорт с круглогодичной клиникой в Белокурихе-2, возьмется и за проект комплекса «Гора Глухариная», пишет «Коммерсант — Сибирь».

Горные лыжи.
Горные лыжи.
ССО.

Инвестор вложит в горнолыжный долгострой около 300 млн рублей. Проект анонсировали в 2015 году, хотели сдать в 2018, но заморозили из-за отсутствия финансирования.

В середине апреля 2021 года было создано ООО «Гора Глухариная», 85% в котором получила компания «Гранд-крио Алтай», а 15% оставил за собой прежний владелец «Курорт Белокуриха».

В планах нового инвестора ввести курорт к сезону 2022−2023 годов.

Для реализации проекта инвестор рассчитывает получить поддержку федерального правительства.

Ранее ожидалось, что комплекс «Гора Глухариная» должен был состоять из трех трасс с бугельными, а также кресельными или гондольными подъемниками. Одну трассу уже почти сделали. По информации на июнь 2019 года, подготовлено полотно для катания: его очистили от деревьев, камней и пней.

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