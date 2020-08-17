Зарплаты бюджетников хотят привести к единообразию

Правительство России будет определять новые требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, пишет « Парламентская газета ».

Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме в первом чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию.

«Сегодня регулирование систем оплаты труда в региональных и муниципальных учреждениях входит в полномочия местных властей. При этом нередко принятие решения о системах оплаты труда и о размерах окладов полностью или частично передано на уровень организаций», — напоминает издание.

Такой подход создает проблемы, поскольку это приводит к существенным различиям в размерах зарплат на одинаковых должностях в разных регионах. Порой это происходит даже в пределах одного региона.

Согласно пояснительной записке к документу, кабмин сможет разрабатывать требования к установлению окладов и ставок зарплаты.

Кроме того, правительство получит право определять сферу деятельности работников, на которую распространяются требования, а также срок, за который необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие новым нормам.

Ранее эксперт назвал простой способ «поднять с колен» зарплаты во всей России.