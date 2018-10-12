Заруба по-мамонтовски. Десятки жителей алтайского села заявили в следком о захвате имущества

Незваный гость велел убраться
Фирма «Альянс-Агро» засевает поля владельцев земельных паев жителей Гришенского уже не первый год. Технику и зерно хранит на своей производственной базе близ села… Вернее, хранила.
Еще в декабре 2017 года ближе к полуночи сюда подъехали три машины, написали жители в заявлении, которое отправили в краевой СУСК 3 октября. За главного среди гостей был 36-летний Сергей Алтапкин — житель Барнаула и бывший сотрудник правоохранительных органов. «База и участок под ней у меня в аренде», — заявил он. Предъявил документы и потребовал убраться.
Из заявления жителей в краевой следственный комитет от 3 октября:
В понедельник ночью Алтапкин приехал на базу, пугал сторожей предприятия, что почки им отобьет, и им нужно убраться с его базы. Приехали участковые, но ничем помочь не смогли.
Обанкротился по полной программе
Последним крупным хозяйством, которое вело здесь сельхозпроизводство, был СПК «Гришинский». Обанкротился он, что называется, по полной программе — с распродажей скота и имущества и увольнением работников.
Его базу с мехтоками, складами и прочими строениями купила на торгах фирма «Союз-Агро» (партнер «Альянс-Агро») в 2011 году.
Купила, правда, как стройматериалы — конкурсный управляющий тогда наотрез отказался оформлять правоустанавливающие документы (об этом указано и в деле о банкротстве СПК).
Вскоре после этого землю под базой оформил на себя местный фермер Владимир Бондаренко (хозяйство «Агрорус»). У него ведь был пай — право на кусочек земли сельхозназначения в 12 га. Участок под базой сельхозземлей, вообще-то, не был. Но оспаривать это никто не стал.
Не уверен, что продолжит работу
Так они несколько лет и жили: склады-мехтока-весовая принадлежат фирме — земля под ними фермеру. Фирма «Альянс-Агро» потихоньку делала ремонт, купила новую машину для подработки зерна, оплачивала электричество.
Что толкнуло фермера это мирное сосуществование перевести на другие рельсы, достоверно неизвестно. Известно лишь, что и его хозяйство «АгроРус», и лично он сейчас в долгах по самые уши.
Формально его хозяйство не банкрот. По факту же к нему предъявили иски четыре банка. Должник и лично фермер. «Он у физических лиц еще поназанимал. И к нему там домой ходят», — признает и Алтапкин.
«Вести22» сообщали, ссылаясь на местных жителей, что арендованные у пайщиков 1,5 тыс. гектаров Бондаренко в последнее время не обрабатывал. И не платил владельцам паев за их аренду.
Так что что главный, хотя и не крупный, работодатель в селе — фирма «Альянс-Агро». Он же сегодня единственный, кто оплачивает аренду паев местным жителям (а их около 350). Но конфликт привел к тому, что сейчас и ее руководитель не уверен, что сможет продолжить работу.
«Захватили контроль над имуществом»
Между тем, документ, который предъявил работникам «Альянс-Агро» Сергей Алтапкин в декабре 2017-го, свидетельствовал: фермер Бондаренко — собственник не только участка, но и имущества самой базы.
Из обращения жителей в следственный комитет от 3 октября:
Якобы бывший директор «Союз-Агро» продал Бондаренко имущество. На договорах нет его подписи, но есть печать, похожая на печать «Союз-Агро». Бывший директор отказывается от того, что заключал эти договора. Документов об оплате проданного имущества предоставлено не было. Несмотря на это Алтапкин с Бондаренко фактически захватили контроль над имуществом базы.
«Похитил имущество на крупную сумму»
Захватили контроль — это, вообще-то, мягко сказано. В заявлении в СУСК этот процесс описан в красках. Однажды ночью сторожей «Альянс-Агро» избили, к одному из них «приложили» электрошокер, пишет автор заявления.
Из заявления в краевой следственный комитет от 3 октября:
В ходе распития спиртных напитков осуществили взлом складов предприятия, разбили охранно-пожарную сигнализацию, похитили имущество предприятия на крупную сумму.
В феврале машину директора «Альянс-Агро» в Барнауле подожги неизвестные лица (к счастью, автомобиль вовремя потушили). Вольно или невольно — но в компании не могут не связывать это с разбирательством по поводу базы. Вернее, разборками.
«Ничего противозаконного не делал»
Сергей Алтапкин же утверждает, что все делал по закону, правовыми методами, а к поджогу машины никакого отношения не имеет.
Сергей Алтапкин,
арендатор:
Да он меня уже замучил с этой машиной. Мне бывшие сотрудники звонили, полковник один. «Серег, ты чего чудишь?» Я говорю: мне что, делать нечего? Если бы мне надо было что-то сделать, я бы точно не машину поджигал. Я приехал к человеку конкретно с документами, я решаю все правовыми методами.
В заявлении в СУСК авторы утверждают: Алтапкин держит в страхе село. Тот с утверждением не согласен.
Сергей Алтапкин,
арендатор:
Я объяснения давал: эти сторожа увидят, когда я еду, и разбегаются — видят, что чужая машина. Я никого не избивал. И ничего противоправного не делал.
Хотим работать
Что хотят получить стороны? Алтапкин говорит, что засевать поля не собирается, а хочет заняться базой. Принимать зерно, подрабатывать его, хранить технику и на этом зарабатывать.
При этом от «Альянс-Агро» он потребовал не только убраться с базы, но и, так сказать, «заплатить за постой»: по 100 тыс. за месяц. Итого: за год, с марта прошлого года, 1,2 млн. Причем потребовал в весьма категоричной форме — это видно по видеозаписи переговоров, представленной в редакцию. По его словам, 100 тыс. — его ежемесячные убытки: на зарплату двух охранникам, их подвоз и оплату аренды фермеру.
«Альянс-Агро» хотела бы работать дальше и пользоваться базой, которую считает своей. С этой суммой в фирме не согласны. Более того, в компании проконсультировались с юристами и утверждают: Бондаренко не имел права передавать свой участок в аренду — ведь на него был наложен арест.
И договор аренды он, вероятно, заключил задним числом — после того, как приставы предупредили его, что наложат аресту на его участок из-за многочисленных долгов.
Со своей стороны Алтапкин предлагает все споры решать через суд. А «эти договора у нас брали на экспертизу сотрудники полиции, и ничего неправомерного там не нашли», говорит он. Жители же, наоборот, пишут: никто никакой экспертизы не проводил. И удивляются: как так можно — предъявить бумагу без подписей и все?
Не могут найти консенсус
Прийти к какому-то согласию стороны не могут уже много месяцев. В суд они пока не обращались — а вот заявления в полицию поданы многочисленные.
Алтапкин говорит, что его оппоненты «не дают работать». На вопрос altapress.ru, кому же они не дают работать, он ответил: «Хорошим людям».
Между тем, «Альянс-Агро» с базы вынужденно ушла. Технику фирма сейчас хранит под открытым небом. Подработкой зерна не занимается (мехтоки на базе) и прямо с поля, сырое, отгружают его на элеватор, получая за это далеко не лучшую цену. Так что на вопрос, кто кому не дает работать, у нее другой вариант ответа.
Из заявления в краевой следственный комитет от 3 октября:
Под угрозой расчет осенью с пайщиками села (более 3500 гектаров и порядка 350 паев). Работать в селе Гришенском механизаторам и специалистам села больше негде.
В 2017 году был закрыт Дом престарелых и, по сути, «Альянс-Агро» единственное предприятие села, где мы можем работать и приобретать зерноотходы для ведения личного подсобного хозяйства и животноводства. Закрытие предприятия станет огромной проблемой для села.