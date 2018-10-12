Заруба по-мамонтовски. Десятки жителей алтайского села заявили в следком о захвате имущества

Почти 60 жителей села Гришенское, что в Мамонтовском районе, подписали заявление в краевой следственный комитет. Они требуют остановить жителя Барнаула, который, по их мнению, незаконно завладел имуществом местного сельхозпредприятия, терроризирует село и даже, как они предполагают, причастен к поджогу машины директора. Тот все отрицает и опровергает: машину не поджигал, никого не бил и чужую собственность не захватывал.

Незваный гость велел убраться

Фирма «Альянс-Агро» засевает поля владельцев земельных паев жителей Гришенского уже не первый год. Технику и зерно хранит на своей производственной базе близ села… Вернее, хранила.

Еще в декабре 2017 года ближе к полуночи сюда подъехали три машины, написали жители в заявлении, которое отправили в краевой СУСК 3 октября. За главного среди гостей был 36-летний Сергей Алтапкин — житель Барнаула и бывший сотрудник правоохранительных органов. «База и участок под ней у меня в аренде», — заявил он. Предъявил документы и потребовал убраться.

Из заявления жителей в краевой следственный комитет от 3 октября:

В понедельник ночью Алтапкин приехал на базу, пугал сторожей предприятия, что почки им отобьет, и им нужно убраться с его базы. Приехали участковые, но ничем помочь не смогли.

Обанкротился по полной программе

Последним крупным хозяйством, которое вело здесь сельхозпроизводство, был СПК «Гришинский». Обанкротился он, что называется, по полной программе — с распродажей скота и имущества и увольнением работников.

Производственная база в селе Гришенское. Скан репортажа Вести22.

Его базу с мехтоками, складами и прочими строениями купила на торгах фирма «Союз-Агро» (партнер «Альянс-Агро») в 2011 году.

Купила, правда, как стройматериалы — конкурсный управляющий тогда наотрез отказался оформлять правоустанавливающие документы (об этом указано и в деле о банкротстве СПК).

Вскоре после этого землю под базой оформил на себя местный фермер Владимир Бондаренко (хозяйство «Агрорус»). У него ведь был пай — право на кусочек земли сельхозназначения в 12 га. Участок под базой сельхозземлей, вообще-то, не был. Но оспаривать это никто не стал.

Не уверен , что продолжит работу

Так они несколько лет и жили: склады-мехтока-весовая принадлежат фирме — земля под ними фермеру. Фирма «Альянс-Агро» потихоньку делала ремонт, купила новую машину для подработки зерна, оплачивала электричество.

Что толкнуло фермера это мирное сосуществование перевести на другие рельсы, достоверно неизвестно. Известно лишь, что и его хозяйство «АгроРус», и лично он сейчас в долгах по самые уши.

Формально его хозяйство не банкрот. По факту же к нему предъявили иски четыре банка. Должник и лично фермер. «Он у физических лиц еще поназанимал. И к нему там домой ходят», — признает и Алтапкин.

«Вести22» сообщали, ссылаясь на местных жителей, что арендованные у пайщиков 1,5 тыс. гектаров Бондаренко в последнее время не обрабатывал. И не платил владельцам паев за их аренду.

Так что что главный, хотя и не крупный, работодатель в селе — фирма «Альянс-Агро». Он же сегодня единственный, кто оплачивает аренду паев местным жителям (а их около 350). Но конфликт привел к тому, что сейчас и ее руководитель не уверен, что сможет продолжить работу.

«Захватили контроль над имуществом»

Между тем, документ, который предъявил работникам «Альянс-Агро» Сергей Алтапкин в декабре 2017-го, свидетельствовал: фермер Бондаренко — собственник не только участка, но и имущества самой базы.

Из обращения жителей в следственный комитет от 3 октября:

Якобы бывший директор «Союз-Агро» продал Бондаренко имущество. На договорах нет его подписи, но есть печать, похожая на печать «Союз-Агро». Бывший директор отказывается от того, что заключал эти договора. Документов об оплате проданного имущества предоставлено не было. Несмотря на это Алтапкин с Бондаренко фактически захватили контроль над имуществом базы.

Фермер Владимир Бондаренко ( слева) и арендатор Сергей Алтапкин. Скан с репортажа Вести22.

«Похитил имущество на крупную сумму»

Захватили контроль — это, вообще-то, мягко сказано. В заявлении в СУСК этот процесс описан в красках. Однажды ночью сторожей «Альянс-Агро» избили, к одному из них «приложили» электрошокер, пишет автор заявления.

Из заявления в краевой следственный комитет от 3 октября:

В ходе распития спиртных напитков осуществили взлом складов предприятия, разбили охранно-пожарную сигнализацию, похитили имущество предприятия на крупную сумму.

В феврале машину директора «Альянс-Агро» в Барнауле подожги неизвестные лица (к счастью, автомобиль вовремя потушили). Вольно или невольно — но в компании не могут не связывать это с разбирательством по поводу базы. Вернее, разборками.

Сергей Алтапкин. vk.com/id312994168

«Ничего противозаконного не делал»

Сергей Алтапкин же утверждает, что все делал по закону, правовыми методами, а к поджогу машины никакого отношения не имеет.

Сергей Алтапкин,

арендатор:

Да он меня уже замучил с этой машиной. Мне бывшие сотрудники звонили, полковник один. «Серег, ты чего чудишь?» Я говорю: мне что, делать нечего? Если бы мне надо было что-то сделать, я бы точно не машину поджигал. Я приехал к человеку конкретно с документами, я решаю все правовыми методами.

В заявлении в СУСК авторы утверждают: Алтапкин держит в страхе село. Тот с утверждением не согласен.

Сергей Алтапкин,

арендатор:

Я объяснения давал: эти сторожа увидят, когда я еду, и разбегаются — видят, что чужая машина. Я никого не избивал. И ничего противоправного не делал.

Хотим работать

Что хотят получить стороны? Алтапкин говорит, что засевать поля не собирается, а хочет заняться базой. Принимать зерно, подрабатывать его, хранить технику и на этом зарабатывать.

При этом от «Альянс-Агро» он потребовал не только убраться с базы, но и, так сказать, «заплатить за постой»: по 100 тыс. за месяц. Итого: за год, с марта прошлого года, 1,2 млн. Причем потребовал в весьма категоричной форме — это видно по видеозаписи переговоров, представленной в редакцию. По его словам, 100 тыс. — его ежемесячные убытки: на зарплату двух охранникам, их подвоз и оплату аренды фермеру.

«Альянс-Агро» хотела бы работать дальше и пользоваться базой, которую считает своей. С этой суммой в фирме не согласны. Более того, в компании проконсультировались с юристами и утверждают: Бондаренко не имел права передавать свой участок в аренду — ведь на него был наложен арест.

И договор аренды он, вероятно, заключил задним числом — после того, как приставы предупредили его, что наложат аресту на его участок из-за многочисленных долгов.

Со своей стороны Алтапкин предлагает все споры решать через суд. А «эти договора у нас брали на экспертизу сотрудники полиции, и ничего неправомерного там не нашли», говорит он. Жители же, наоборот, пишут: никто никакой экспертизы не проводил. И удивляются: как так можно — предъявить бумагу без подписей и все?

Не могут найти консенсус

Прийти к какому-то согласию стороны не могут уже много месяцев. В суд они пока не обращались — а вот заявления в полицию поданы многочисленные.

Алтапкин говорит, что его оппоненты «не дают работать». На вопрос altapress.ru, кому же они не дают работать, он ответил: «Хорошим людям».

Между тем, «Альянс-Агро» с базы вынужденно ушла. Технику фирма сейчас хранит под открытым небом. Подработкой зерна не занимается (мехтоки на базе) и прямо с поля, сырое, отгружают его на элеватор, получая за это далеко не лучшую цену. Так что на вопрос, кто кому не дает работать, у нее другой вариант ответа.

Из заявления в краевой следственный комитет от 3 октября: