Защитница барнаульского сквера от Radisson просит отложить продажу завода «Модест»

Один из инициаторов движения против строительства отеля Radisson в сквере на площади Сахарова в Барнауле Татьяна Труфанова попросила губернатора еще и отложить продажу акций «Модест» — предприятия-производителя детского питания и диетических продуктов. Обращение связано с тем, что фонд имущества края выставил эти акции на торги.

Когда и за сколько его хотят продать

Акции «Модеста» выставлены на торги в конце декабря, заявки принимают до 4 февраля, 12 февраля подведут итоги торгов, следует из информации, опубликованной на сайте фонда имущества Алтайского края.

Начальная цена акций, в настоящий момент принадлежащих региону, почти 63,7 млн рублей.

Покупатель акций «Модеста» обязан будет сохранить не менее 73 рабочих мест (а сейчас на предприятии работает, по данным «Вести-Алтай», 76 человек) и не менять назначение цеха детского питания.

Почему боятся снижения качества

И вот активистка Татьяна Труфанова, которая раньше выступала за сохранение скверов и парков в Барнауле, высказалась теперь за сохранение «Модеста» в краевой собственности, так как это позволит кормить детей качественной молочной продукцией.

А приватизация приведет к снижению качества, опасается она.

На производстве «Модеста». Анна Зайкова

Труфонова поговорила с бывшим директором и создателем «Модеста» Геннадием Бухтояровым. Он объяснил, что качество сырья — это самая большая проблема в отрасли.

«Обследовав всю барнаульскую зону, мы нашли лишь четыре фермы, которые могли давать качественное молоко (для „Модеста“. — Прим. Altapress. ru). С ними мы наладили сотрудничество. Но из них все, кроме учхоза „Пригородное“, развалились. Сейчас у „Модеста“ только один поставщик — учхоз», — поделился воспоминанием Бухтояров.

Коровы. Животноводство. СС0

Далее Татьяна Труфанова добавляет, что под качественным сырьем подразумевается молоко, которое в том числе «абсолютно чистое» по лейкозу. По ее словам, в 2017 году «Алтайская нива» писала, что лейкоз остается одним из самых распространенных заболеваний КРС.

Активистка опасается, что после приватизации лейкозное молоко пойдет детям. Губернатора она попросила через его «Инстаграм» отложить продажу акций — и сначала решить проблему лейкоза коров в Алтайском крае.