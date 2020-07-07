Застройщик «Союз» рассказал о покупке «золотого» участка в Барнауле за полмиллиарда рублей

За лот боролись крупнейшие застройщики, в числе которых, кроме «Союза», были «Алгоритм», «Жилищная инициатива», «Строительный камень». При этом, «Камень» заявил об участии в аукционе в последний момент, в день закрытия приема заявок.
Аукционная битва длилась недолго, но была жаркой. И без того рекордная стартовая цена в 200 млн рублей взлетела почти в 2,5 раза, при шаге аукциона в 6 млн.
Как отметила финансовый директор ИСК «Союз» Елена Греб, для компании эта победа стала радостным, но вполне ожидаемым событием. Кстати, для застройщика это не первая дорогостоящая покупка. За рекордную цену в свое время был выкуплен квартал «Времена года», ставший экономически успешным объектом.
«Битва за квартал 2036 была очень серьезной, но ее исход не стал для нас неожиданностью. Мы тщательно подготовились к аукциону и были полностью уверены в своих силах. Мощности и объемы застройки растут. Мы представлены не только в Барнауле, но и в Новосибирске, и уже сейчас выходим на строительный рынок Санкт-Петербурга» — рассказывает Елена Греб.
Квартал 2036 стал для застройщиков стратегическим. Это последний участок подготовленный для комплексного освоения. Здесь проведены сети коммуникаций, подготовлена инфраструктура — проходят крупные магистрали с удобным расположением остановок, в шаговой доступности находятся торгово-развлекательные центры («Европа», «Москва», «Арена»). К тому же, сумма ежегодной аренды до окончания строительства составит всего 3,3 млн рублей.
О том, что будет построено на «золотом» участке, застройщик пока не рассказывает. На вопрос о стоимости квадратного метра в будущем квартале Елена Греб ответила, что пока говорить об этом слишком рано.