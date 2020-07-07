Застройщик «Союз» рассказал о покупке «золотого» участка в Барнауле за полмиллиарда рублей

7 июля стали известны результаты аукциона, на котором разыгрывался последний квартальный участок города под жилую застройку. Победила инвестиционно-строительная компания (ИСК) «Союз» Владимира Отмашкина. Квартал 2036, размером почти в 13 га, достался застройщику за баснословную сумму — в 548,9 млн рублей.

За лот боролись крупнейшие застройщики, в числе которых, кроме «Союза», были «Алгоритм», «Жилищная инициатива», «Строительный камень». При этом, «Камень» заявил об участии в аукционе в последний момент, в день закрытия приема заявок.

Аукционная битва длилась недолго, но была жаркой. И без того рекордная стартовая цена в 200 млн рублей взлетела почти в 2,5 раза, при шаге аукциона в 6 млн.

Как отметила финансовый директор ИСК «Союз» Елена Греб, для компании эта победа стала радостным, но вполне ожидаемым событием. Кстати, для застройщика это не первая дорогостоящая покупка. За рекордную цену в свое время был выкуплен квартал «Времена года», ставший экономически успешным объектом.

Жители комплекса «Времена года» посадили во дворах семейные деревья. Анна Зайкова.

«Битва за квартал 2036 была очень серьезной, но ее исход не стал для нас неожиданностью. Мы тщательно подготовились к аукциону и были полностью уверены в своих силах. Мощности и объемы застройки растут. Мы представлены не только в Барнауле, но и в Новосибирске, и уже сейчас выходим на строительный рынок Санкт-Петербурга» — рассказывает Елена Греб.

Квартал 2036 стал для застройщиков стратегическим. Это последний участок подготовленный для комплексного освоения. Здесь проведены сети коммуникаций, подготовлена инфраструктура — проходят крупные магистрали с удобным расположением остановок, в шаговой доступности находятся торгово-развлекательные центры («Европа», «Москва», «Арена»). К тому же, сумма ежегодной аренды до окончания строительства составит всего 3,3 млн рублей.

О том, что будет построено на «золотом» участке, застройщик пока не рассказывает. На вопрос о стоимости квадратного метра в будущем квартале Елена Греб ответила, что пока говорить об этом слишком рано.