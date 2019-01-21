Кому достаются государственные земли Горного Алтая, много лет переходящие из рук в руки

В конце января арбитраж Республики Алтай рассмотрит заявление конкурсного управляющего местной компании «Чуйское», требующего привлечь к субсидиарной ответственности одно из министерств региона и ее экс-директора на 67 млн рублей. Причиной заявления стала передача компанией принадлежащих региону земель третьим лицам, которая нанесла ущерб кредиторам.

Земли в ходе банкротства возвращены в конкурсную массу «Чуйского». Но уже в прошлом году активно выставлялись на торги и нашли покупателей. Altapress.ru выяснил, кто ее покупал и как компания осталась без ценной недвижимости.

Пользуются спросом

Право аренды участков до 2062 года конкурсный управляющий впервые выставил на торги в мае 2018 года, после того, как они были возвращены в конкурсную массу. Теперь к покупателям земля переходит уже вполне законным способом. Часть лотов покупают по стартовой цене. Другие же намного дешевле.

К примеру, компания Евгения Вдовина «Алира Групп» в 2018 году приобрела право аренды 10 участков, их общая площадь, по расчетам altapress.ru, около 590 гектаров, следует из публикации конкурсного управляющего в едином федреестре сведений о банкротстве.

Право аренды участка в 2,7 га «Алира Групп» приобрела за 75 тыс. рублей при начальной цене 648 тыс., участка в 183 га — за 1,6 млн при начальной — 3,8 млн. Участок в 79 га за 1,69 млн (это стартовая цена).

Вдовин известен как бывший партнер по бизнесу Анатолия Банных, сегодня ему принадлежит большое число компаний, зарегистрированных к Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях и Республике Алтай («Горно-Алтайгаз», Многотопливная компания «ОЛИМП» и др.).

Еще пять участков перешли предпринимателю, зарегистрированному в Москве, но с алтайским ИНН, Анастасии Шрамко. Право аренды 809,5 га в Майминском районе приобрела фирма из Новосибирска «Нотус», основным видом деятельности которой является разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и др.

Не состоялись лишь последние торги 12 декабря, на которые выставили право аренды двух участков: не поступило ни одной заявки.

Попросил для развития

Между тем, участки, право аренды которых выставляет на торги конкурсный управляющий компании «Чуйское», изначально принадлежали Российской академии сельхознаук и входили в состав единого участка. Расположены они, главным образом, в Майминском районе, часть — в самой Майме, а также селах Манжерок и Соузга.

Еще в 2010 году глава Республики Алтай Александр Бердников попросил тогдашнего президента России Дмитрия Медведева передать региону заброшенные земли сельхозакадемии для развития туризма и сельского хозяйства, в мае прошлого года сообщал РБК. Это и было сделано.

Дмитрий Медведев. government.ru

В дальнейшем власти региона передали землю госпредприятию ОПХ «Чуйское» — по данным арбитража, речь шла об участке площадью 11,8 тыс. гектаров. Однако уже в 2011 году контрольному управлению президента РФ стало известно: наиболее ликвидные госземли якобы передают другим лицам.

Медведев поручил генпрокуратуре разобраться, правоохранители возбудили три уголовных дела, руководителя теруправления Росимущества уволили. Но судьба уголовных дел осталась неизвестной, писал РБК. Затем, однако, сюжет получил другое развитие.

Безвозмездно и без торгов

В 2012 году власти региона решили провести приватизацию госпредприятия «Чуйское». Его преобразовали в ООО «Чуйское» (единственный его учредитель минимущества региона, по данным ЕГРЮЛ). И все ту же землю передали ему в аренду.

«ОООшку» возглавил Владимир Тиллиман, руководивший до этого и госпредприятием. В фирме единый участок в 11,8 тыс гектаров разделили на большое число более мелких.

А отдельные участки без торгов и безвозмездно передали по договору уступки прав и обязанностей арендатора большому количеству юридических и физических лиц, следует из материалов арбитражного дела о банкротстве «Чуйского».

Уже через несколько месяцев после сделок в суд поступило заявление налоговиков о банкротстве «Чуйского».

Родственники и дети

Судя по материалам суда, большой объем земли в Горном Алтае передали фирме «Дубровское». При этом, как предполагали активисты проекта ОНФ «За честные закупки», директор и учредитель «Дубровского» — близкий родственник бывшего руководителя компании «Чуйское»

Майминский район. maima-altai.ru

Другие участки так же безвозмездно и без торгов передали нескольким местным фермерам, физлицам, дачным товариществам. Два участка общей площадью 86 гектаров получила фирма «Алтайский берег», учредители которых, по данным ЕГРЮЛ, Иван и Антон Пальталлеры. Источники РБК утверждают, что это сыновья первого вице-премьера правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера (их отчества Робертович).

Хотя Бердников просил у президента землю для развития рекреации и сельского хозяйства, сельхозназначение некоторых из них изменили на земли промышленности. Это, например, понадобилось фирме из Омской области «Стройсервис», которая взялась построить в Майме асфальтобетонный завод.

Роберт Пальталлер , первый заместитель председателя правительства Республики Алтай. altai-republic.ru

Подозрительный период

А через несколько месяцев после передачи земли в арбитраж поступило заявление ФНС о признании компании «Чуйское» банкротом, несостоятельным его объявил суд в январе 2017 года.

Вскоре его конкурсный управляющий Сергей Бондарев начал оспаривать сделки по передаче права аренды различным лицам. И суд шел ему навстречу. Участки, как правило, возвращали в ООО «Чуйское».

Недействительной суд признал уступку прав и обязанностей по договору аренды с «Алтайским берегом» братьев Пальталлеров (его участки на торгах перешли к «Алира Групп), фирмы «Дубровское» и др.

Основания для признания сделок недействительными во всех решениях суда были одни и те же: перенаем осуществили в подозрительный период (меньше чем за год до банкротства) без торгов и безвозмездно.

Майма. maima-altai.ru

20 прокуроров

Надо сказать, что распоряжение государственной землей в Республике Алтай вызвало интерес у Генеральной прокуратуры РФ еще в прошлом году. По данным РБК, в мае 2018 года в Республике Алтай началась инициированная генпрокуратурой масштабная проверка — в регион приехали более 20 ее сотрудников.

И хотя источник в генпрокуратуре утверждал, что эта проверка — сугубо плановое мероприятие, он не отрицал, что в генпрокуратуре изучают ситуация с землями, переданным региону от Россельхозакадемии.

И вот в ноябре 2018-го республиканский следком сообщил: по факту злоупотребления должностными полномочиями неким неустановленным лицом (выполнявшим управленческие функции в ООО «Чуйское») возбуждено уголовное дело.

Следователи полагали, что безвозмездная передача участков нанесла обществу «Чуйское» ущерб в 512 млн рублей.

А уже в начале года источник «Банкфакса» в следкоме заявил, что в декабре «подозрения следователей пали на республиканских чиновников». Но официальной информации на этот счет не опубликовано.

Отложил рассмотрение

Что касается дела о банкротстве, то конкурсный управляющий «Чуйского» намерен привлечь к субсидиарной ответственности на 67 млн рублей Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай и бывшего директора «Чуйского» Владимира Тиллимана.

Причина его требования — незаконная передача земель третьим лицам, которая нанесла ущерб кредиторам, а также то, что конкурсному управляющему не передали бухгалтерскую документацию «Чуйского».

14 января арбитраж отложил рассмотрение заявления по ходатайству представителя Владимира Тиллимана — для предоставления дополнительных доказательств и возражений. Следующее заседание по делу назначено на 30 января.