ЖБИ СИБИРИ запустили в производство мостовые балки для гигантских мостов.

Проделана масштабная работа. Мы реконструировали бийскую производственную площадку, закупили для логистики балковозы. Для понимания, вес одной 33-метровой балки составляет около 60 тонн, чтобы ее произвести требуется детальная инженерная проработка проекта, а чтобы переместить мощные краны и спецтранспорт. Первые 33 метровые балки в ближайшее время будут доставлена на объекты Новосибирской области и Панкрушихинского района Алтайского края. Думаю, что Алтай может гордиться еще одним уникальным продуктом.