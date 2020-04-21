Ждет ли нас взрывной рост табачного подполья?

Черный табачный рынок в России с каждым годом становится все большей и большей проблемой. Алтайский край входит в список регионов-лидеров по распространенности нелегальных сигарет. Согласно данным независимого исследования журнала «Эксперт» в Барнауле контрафакт и контрабанда составили 28,3% табачного рынка в 2019 году. В печальном рейтинге и Рубцовск, где нелегально продается более половины (58%) сигарет. И без того печальные цифры могут в 2020 году серьёзно увеличиться. Действующий в стране режим самоизоляции накладывает существенные ограничения на легальную торговлю — многие небольшие магазины и специализированные табачные точки приостановили работу, зато криминальные продавцы нелегальных сигарет стали практически монополистами в некоторых районах.

Печальная статистика

В целом журнал «Эксперт» оценил нелегальный рынок сигарет в России в 15,6% от общего объёма. За последние 4 года доля нелегальных сигарет увеличилась более чем в 15 раз. Здесь и пачки с признаками подделки под известные бренды, и сигареты, ввезённые в Россию контрабандой, и продукция с поддельными специальными (акцизными) марками, и даже «подпольная» продукция с настоящими марками, но с которой не были уплачены налоги. Масштабы проблемы в Алтайском крае оказались существенно хуже «средней температуры» по стране. В Барнауле только с 2018 по 2019 годы нелегальный рынок вырос на 176%: два года назад «левой» была каждая десятая пачка, сейчас — каждая третья. В Рубцовске и вовсе аховая ситуация, каждая вторая пачка сигарет продается нелегально, со своими 58% нелегального сигаретного рынка город вообще «борется» за звание «чемпиона нелегального рынка» в стране — большая доля (59,4%) зафиксирована только во Владикавказе. Такой разгул торговли серым табаком приводит к тому, что федеральный бюджет только от Алтайского края за прошлый год недополучил налогами около 1 млрд. рублей. Всего же по стране объём налоговых потерь оценивается «Экспертом» в сумму порядка 100 млрд. рублей. Для понимания масштаба: общий объём доходов Алтайского края на 2020 год запланирован в объеме 112 млрд рублей, из которых половину составляют федеральные дотации.

Откуда табачок?

Эксперты табачного рынка подчеркивают, что главным источником нелегальных поставок сигарет, более 55 процентов, является ближнее зарубежье, страны, входящие в ЕАЭС. Дело в том, что акцизы, которые продавец уплачивает с продажи каждой пачки, в России и государствах ЕАЭС отличаются в несколько раз. За последние годы российские власти значительно увеличили ставки акцизов на табачную продукцию — в результате в 2020 году в стоимости легальной пачки сигарет на полке магазина налоги составляют не менее 64 рублей. А вот соседи по ЕАЭС примеру России не последовали, поэтому, например, в Белоруссии цена пачки сигарет меньше российской в несколько раз. Конечно, этим и пользуется криминальный бизнес, организовавший траффик нелегального табака в Россию. В итоге средняя стоимость продажи нелегальной пачки составляет всего 40−50 рублей — ниже, чем минимальная налоговая составляющая в цене легального продукта. Разумеется, низкая цена свидетельствует не только о разнице в налогах, но и разных подходах к контролю качества, но покупателей этот риск не останавливает.

И страдают от криминальных группировок, которые контролируют оборот нелегальных сигарет, в первую очередь приграничные регионы нашей страны. Печальная статистика нелегальных продаж в Алтайском крае связана в первую очередь с открытой в рамках ЕАЭС границей с Казахстаном.

Способов провозить табак «мимо таможни» много. Например, оформить сигареты как товар для магазинов «Дьюти фри», или провезти «Газель» с табачной продукцией «для личного использования», ведь формально количество сигарет, которые может провезти через границу физическое лицо, не ограничено. Правда, потом это физическое лицо отправляется прямиком на рынок для сбыта нелегального товара, но это уже не сфера ответственности пограничников и таможни.

Специалисты отмечают, что широко используется криминалом и схема прерванного транзита.

Василий Груздев,

директор по работе с органами государственной власти «JTI Россия»:

На территорию России въезжает фура с грузом сигарет без российских акцизных марок, но с пакетом официальных документов, с пунктом назначения — страна ЕАЭС или дальнего зарубежья. На самом же деле товар сгружается в России, а потом процедура транзита фиктивно закрывается в стране назначения.

Эти и другие схемы продолжают работать несмотря на пандемию и ограничения перемещения людей через государственные границы.

Особый режим нелегальной работы

Ограничение работы бизнеса и, в частности, торговых точек для противодействия распространению вируса, конечно оправдано, но приводит к негативным последствиям для экономики и, особенно, для законопослушных продавцов, исполняющих предписания властей. Правда есть и те, кто в этой ситуации чувствует себя лучше, чем до введения экстренных мер — это табачный криминал, который по определению не придерживается законов, действует вне правового поля.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров, комментируя эту проблему, подчеркивал, что продавцы-нелегалы составляют нечестную конкуренцию добросовестным предпринимателям, зарегистрированным и уплачивающим налоги государству. Такая нездоровая конкуренция, по словам Павла Нестерова, имеет далеко идущие последствия:

Из-за нелегальной торговли терпят убытки предприятия розничной торговли, а там сотни и тысячи работников, которые не получают необходимую зарплату, а в дальнейшем могут лишиться рабочих мест.

Что и говорить, в сложные времена, как сейчас, это особенно важно.

Кроме негативного экономического эффекта, есть и социальный контекст. Реализация легальной продукции подразумевает, что данный товар сертифицирован и прошел контроль качества со стороны производителя. Надо ли говорить, что «черному рынку» все эти процедуры и стандарты чужды — здесь само происхождение сигарет зачастую является вопросом. Кроме того, продавцы нелегальных сигарет свободно продают их несовершеннолетним. По данным Общественного совета по проблемам подросткового курения в Сибирском федеральном округе 8 из 10 продавцов нелегальных сигарет без проблем продают табак детям и подросткам.

Ответ государства

Государство признаёт очевидную проблему, однако пока принимает недостаточно мер по борьбе с нелегальным рынком. В прошлом году эта работа заметно активизировалась, но коронавирус нанёс удар не только по экономике страны. Правительство и парламент сосредоточены на борьбе с коронавирусом, уменьшении последствий пандемии, спасении экономики, а остальные вопросы сейчас отошли на второй план. Так, например, пока не получил окончательного решения вопрос о введении единой минимальной цены на сигареты, который обсуждается в Госдуме.

Решение проблемы подделки или незаконного получения специальных марок обсуждается в Минфине и других ведомствах, Минсельхоз прорабатывает вопрос уничтожения изъятого оборудования и нелегальных партий сигарет. Вопрос ограничения свободного провоза промышленных партий сигарет через границу стран ЕАЭС для «личного пользования» получил поддержку Правительства, но первое чтение в Госдуме, которое было запланировано на март, пока не состоялось. Поддержку получила и инициатива об увеличение ответственности за продажу нелегальных сигарет, но депутаты пока не приступили к её обсуждению. Ряд инициатив поступил из регионов: в Смоленской области, например, эффективность показали действия местного управления таможни, которое организовало летучие отряды для выявления и пресечения «прерванного транзита».

Проблема продажи нелегальных сигарет получила должное внимание, но действия запаздывают. Наводить порядок надо.

Этот рынок должен контролироваться и государственными структурами и общественными организациями. Правила игры должны быть для всех одинаковы. Штрафы должны быть увеличены для нелегалов, и должна регулироваться ценовая политика, — добавляет Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров.

Однако и регионам не стоит ждать команды сверху — в их ведении как работа контрольно-надзорных и правоохранительных органов, так и сбор предложений от общественности и бизнеса. Если с проблемой не бороться системно уже сейчас, то к тому моменту, как на федеральном уровне примут все законы и постановления, черный рынок рискует стать ключевым игроком в крае, просто вытеснив легальный бизнес, который терпит убытки каждый день режима самоизоляции.