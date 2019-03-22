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Экономика

Жесткий демпинг: компания из Саратова задешево придумает благоустройство трех мест в Барнауле

Фирма «Инженерингстрой-Саратов» выиграла аукцион на право разработать проекты благоустройства трех общественных зон в Барнауле. На торгах компания сбила цену с начальных 2,2 млн до 962 тыс. рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Часы на Малахова-Исакова.
Часы на Малахова-Исакова.
barnaul.org

Саратовской фирме предстоит придумать проекты и составить сметы на благоустройство сквера на ул. Панфиловцев, 22 и двух участков аллеи по ул. Георгия Исакова (от ул. Матросова до ул. Северо-Западная 2-я и от нее до ул. Малахова). На работу мэрия дает 80 дней.

За право получить этот подряд боролись еще четыре претендента. Это Артем Недашковский, «Алтайкоммунпроект», «Альфа-Проект» и «АРКС 11». Они предлагали суммы от 1 до 1,3 млн рублей. Меньше чем за миллион выполнить работу захотели только саратовчане.

Напомним, что сквер и аллею благоустроят по федеральной программе «Комфортная городская среда». На это выделили около 100 млн рублей. Объекты выбирали голосованием на сайте мэрии.

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