Жители Алтая накуролесили с валютой почти на 2 млрд рублей

Алтайская таможня, которая работает в Алтайском крае и Республике Алтай, выявила нарушений валютного законодательства на 1,73 млрд рублей.
Больше «нахимичили» с валютой только в Иркутской и Новосибирской областях (3,71 и 3,35 млрд рублей соответственно).
Всего в 2019 году таможенные органы в Сибири возбудили 78 уголовных и 2 609 административных дел, связанных с нарушениями валютного законодательства.
Ранее Федеральная таможенная служба рассказала о самых крупных и необычных случаях контрабанды валюты в 2019 год.