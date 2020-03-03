Жители Алтая накуролесили с валютой почти на 2 млрд рублей

Алтайская таможня попала в лидеры по суммам выявленных нарушений валютного законодательства в 2019 году в Сибири. Всего таможенные органы в округе нашли таких нарушений на 13,3 млрд рублей, говорится в сообщении Сибирского таможенного управления.

Алтайская таможня, которая работает в Алтайском крае и Республике Алтай, выявила нарушений валютного законодательства на 1,73 млрд рублей.

Больше «нахимичили» с валютой только в Иркутской и Новосибирской областях (3,71 и 3,35 млрд рублей соответственно).

Всего в 2019 году таможенные органы в Сибири возбудили 78 уголовных и 2 609 административных дел, связанных с нарушениями валютного законодательства.

Ранее Федеральная таможенная служба рассказала о самых крупных и необычных случаях контрабанды валюты в 2019 год.