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Экономика

Жители Алтая накуролесили с валютой почти на 2 млрд рублей

Алтайская таможня попала в лидеры по суммам выявленных нарушений валютного законодательства в 2019 году в Сибири. Всего таможенные органы в округе нашли таких нарушений на 13,3 млрд рублей, говорится в сообщении Сибирского таможенного управления.

Доллары. Деньги.
Доллары. Деньги.
СС0

Алтайская таможня, которая работает в Алтайском крае и Республике Алтай, выявила нарушений валютного законодательства на 1,73 млрд рублей.

Больше «нахимичили» с валютой только в Иркутской и Новосибирской областях (3,71 и 3,35 млрд рублей соответственно).

Всего в 2019 году таможенные органы в Сибири возбудили 78 уголовных и 2 609 административных дел, связанных с нарушениями валютного законодательства.

Ранее Федеральная таможенная служба рассказала о самых крупных и необычных случаях контрабанды валюты в 2019 год.

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