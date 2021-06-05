Жители Алтайского края хранят в банках сотни миллиардов рублей

В финансовом ведомстве также обратили внимание, что за последний год общая сумма средств граждан увеличилась на 12 млрд рублей. Большая часть сбережений размещена в рублях — 93,4%.

В целом годовой прирост накоплений жителей края составил чуть больше 6%.

«Вклад для людей — надежный и безопасный инструмент, позволяющий сохранить деньги. В отличие от инвестиций, где есть риски потерь, размещенные на депозитах и текущих счетах суммы населения застрахованы государством в пределах 1,4 млн рублей. В некоторых случаях можно рассчитывать и на повышенную выплату до 10 млн рублей», — пояснил и.о. управляющего отделением «Барнаул» Банка России Андрей Антипов.

Ранее в интервью altapress.ru он рассказал, почему Центробанк принял решение поднять ключевую ставку и как это отразится на стоимости ипотеки.