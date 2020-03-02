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Экономика

Жители Алтайского края стали более дисциплинированными при оплате кредитов

Жители Алтайского края оказались не самыми ответственными плательщиками по кредитам. Прирост задолженности в 2019 году составил 17,2%, говорится в исследовании РИА Новости.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Дмитрий Кудрявцев

На начало 2020 года в Алтайском крае доля просроченных кредитов составила 4,39%, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. Субъект находится на 56 месте

Однако эксперты отнесли регион к лидерам по повышению платежной дисциплины. Снижение доли просроченной задолженности — это не статистический эффект от быстрого роста кредитования, а реальное повышение платежной дисциплины заемщиков, отмечают специалисты.

Самые ответственные плательщики живут в Севастополе, НАО, Крыме и Чукотке, а самая высокая доля просроченной задолженности — у жителей Ингушетии.

Ранее сообщалось, что Алтайский край поднялся на одну позицию в рейтинге по качеству жизни.

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