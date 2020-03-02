Жители Алтайского края стали более дисциплинированными при оплате кредитов

На начало 2020 года в Алтайском крае доля просроченных кредитов составила 4,39%, что на 1,5% меньше, чем годом ранее. Субъект находится на 56 месте
Однако эксперты отнесли регион к лидерам по повышению платежной дисциплины. Снижение доли просроченной задолженности — это не статистический эффект от быстрого роста кредитования, а реальное повышение платежной дисциплины заемщиков, отмечают специалисты.
Самые ответственные плательщики живут в Севастополе, НАО, Крыме и Чукотке, а самая высокая доля просроченной задолженности — у жителей Ингушетии.
Ранее сообщалось, что Алтайский край поднялся на одну позицию в рейтинге по качеству жизни.