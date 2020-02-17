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Жизнь

Алтайский край поднялся в рейтинге по качеству жизни

Алтайский край поднялся на одну позицию в рейтинге по качеству жизни.

Барнаул в снегу.
Барнаул в снегу.
Анна Зайкова.

В списке, составленном РИА Рейтинг, Алтайский край находится на 72 строчке (73 — в 2018 году). Балл региона составил 37,7.

Средний балл по стране 46,38. Всего в списке 85 позиций.

Республика Алтай находится еще ниже в рейтинге с баллом 29,4. За год регион не сдвинулся с 80 строчки.

При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, например, уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация и другие.

Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Петербург и Московская область, сводный балл у которых превышает 70.

Ранее altapress.ru писал, что Алтайский край оказался на верхних позициях рейтинга регионов с самой большой убылью населения.

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