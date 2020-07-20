Знаменитого алтайского виноградаря признали личным банкротом за долги в миллиард рублей

Инициатор проекта возделывания в Алтайском крае французского винограда и завкафедрой АлтГТУ Владимир Вагнер признан личным банкротом. Должником он стал, как поручитель по кредитам корпорации «Алтайспиртпром», которая вместе с партнерами из Франции намеревалась производить из этого винограда элитное вино и вывести его на международную арену.

Владимир Вагнер на выставке "АлтайПродМаркет" в 2017 году презентует свое вино.

Финансовое оздоровление не удалось

Решение о признании Владимира Вагнера банкротом и введении реализации имущества арбитраж опубликовал 16 июля. Но пока без подробностей.

Известно, что заявление на банкротство Вагнера подала небольшая барнаульская фирма «Трансдагаз», и еще в декабре 2019 года ему ввели реструктуризацию долгов.

Эта процедура позволяет должнику финансово «оздоровиться» в рассрочку. но для ее успеха нужны соответствующие доходы. Однако план реструктуризации Вагнера, вероятно, не был разработан и утвержден кредиторами — по крайней мере, сведений об этом в едином федреестре сведений о банкротстве нет.

И уже в июне 2020 года кредиторы решили ходатайствовать о признании Вагнера банкротом и начале процедуры реализации имущества — суд признал это обоснованным.

Банкрот. СС0

Кредиторам должен почти 1 млрд

В реестр требований кредиторов Владимира Вагнера уже включены его долги в 266 млн рублей перед банком «Ак Барс» (выкупленный другим юрлицом), 164 млн рублей перед «Сбербанком» и около 50 млн рублей — перед «Зернобанком».

Должником он стал, будучи поручителем по кредитам корпорации «Алтайспиртпром» («Ак Барс» и «Сбербанк») и другим юрлицам-заемщикам («Зернобанк»).

В целом же он должен своим кредиторам более 940 млн рублей, сообщает арбитраж со ссылкой на службу судебных приставов.

Реализация имущества введена Вагнеру, как обычно, на полгода, но, как правило, эта процедура продлевается. Финансовым управляющим назначен Максим Синцов.

Виноград. Вино СС0

«Шардоне», «Мускат» и другие

В корпорацию «Алтайспиртпром» в последние годы входили «Змеиногорский вино-водочный завод» (ранее — ликеро-водочный) и «Алтайский винзавод».

Эта же компания в 2009 году инициировала большой международный проект по выращиванию французского винограда. Для начала посадили 12 тысяч саженцев винограда французских сортов в Алтайском районе (сорта «Шардоне», «Мускат», «Пино Нуар» и «Мюллер Тургау»), позже — еще столько же.

Компания намеревалась обеспечить сырьем собственное производство элитного вина (до 500 тыс. бутылок в год, согласно информации сайта правительства края), наладить производство виноградных джемов и соков.

А по дороге на «Бирюзовую Катунь» Владимир Вагнер хотел поставить винный подвальчик, где туристы могли бы дегустировать вино из алтайско-французского сырья.

Виноградник Владимира Вагнера в Алтайском районе. Altairegion22.ru

История виноградного провала

Старт проекта был обставлен очень солидно. Руководитель компании-поставщика саженцев из региона Франш-Конте лично прибыл на Алтай и присутствовал при посадке. Он заверил: это вино завоюет международное признание и высшие награды престижных мировых конкурсов качества.

Власти региона проект Вагнера любили и активно поддерживали — правда, больше морально и информационно. Сам Вагнер утверждал, что бюджетные средства в проект не вкладывались.

Тем не менее, информация об очередном этапе регулярно появлялась на сайте правительства края. При этом власти не скрывали, что готовят виноградарей и несколько алтайских студентов даже прошли практику в аграрном лицее провинции Франш-Конте.

Побывал там и сам Владимир Вагнер — в составе алтайской делегации.

Но его винзаводы обанкротились. А эксперимент с французским виноградом провалился. Владимир Вагнер признал в беседе с Altapress.ru, что французские сорта оказались не приспособлены к сибирскому климату.

Владимир Вагнер утверждает , что алтайские виноградники полностью готовы к зиме. Алтайский район. Октябрь 2017 года Олег Богданов

Тыква вместо винограда

После того, как инициатор признал провал эксперимента, он заявил, что часть арендованного на длительный срок участка в Алтайском районе засадит тыквой. Она нужна была кафедре бродильных производств АлтГТУ (которую он и сегодня возглавляет), в том числе, для экспериментов в области пивоварения.

В научных трудах Владимира Вагнера, опубликованных на сайте АлтГТУ, дальнейшие эксперименты в области виноделия были основаны на использовании уже не французского винограда, а сухого виноградного виноматериала из Узбекистана.

Он также исследовал возможности изготовления на Алтае винных напитков яблок, груш и облепихи, посвятив этому еще одну публикацию.

Владимир Вагнер на выставке «АлтайПродМаркет» 31 октября 2017 года. Олег Богданов , altapress.ru

Рутинная процедура

Напомним, возможность банкротства граждан появилась в стране 1 октября 2015 года. С того времени процедура стала, в общем-то, рутинной. Десятки жителей края, в том числе руководители разорившихся предприятий, смогли списать долги и начать жить с чистого листа.

К примеру, в январе 2019 года завершилось банкротство сына Владимира Вагнера — Павла Вагнера. Ему списали около 300 млн рублей, должником он стал как поручитель по кредитам «Овчинниковского мясокомбината».

А бывший финансовый директор «Алтайспирпрома» Тамара Старостина сама подала заявление о своем банкротстве еще в 2015 году. В ходе ее банкротства удовлетворили лишь 0, 0054% требований кредиторов, долг в 179 млн рублей списали в 2016 году.