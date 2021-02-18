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18 февраля
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Экономика

Знаменитому алтайскому виноградарю списали долги в 446 млн рублей

Арбитражный суд завершил процедуру банкротства Владимира Вагнера, развивавшего в свое время на Алтае виноградарство. Процедура реализации его имущества завершилась за несколько месяцев.

Владимир Вагнер на выставке "АлтайПродМаркет" в 2017 году презентует свое вино.
Владимир Вагнер на выставке "АлтайПродМаркет" в 2017 году презентует свое вино.
Олег Богданов, altapress.ru

В реестр требований кредиторов Владимира Вагнера было включено 446,6 млн рублей. В ходе процедуры удовлетворены требования на 247,8 тыс., или 0,06%. Расходы на проведение процедуры реализации имущества составили 16 651,99 рублей — эти средства пошли на публикацию сведений по ходу банкротства.

Его финансовый управляющий Максим Синцов предложил завершить банкротство и освободить его от обязательств, что суд и сделал.

Владимир Вагнер признан банкротом в июле 2020 года, процедура реализации завершена 23 декабря. Определение суда о завершении банкротства не было обжаловано кредиторами.

Вагнер был нициатором проекта возделывания в Алтайском крае французского винограда. Должником он стал, как поручитель по кредитам корпорации «Алтайспиртпром», которая вместе с партнерами из Франции намеревалась производить элитное вино. В дальнейшем проект был закрыт.

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