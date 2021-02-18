Знаменитому алтайскому виноградарю списали долги в 446 млн рублей

В реестр требований кредиторов Владимира Вагнера было включено 446,6 млн рублей. В ходе процедуры удовлетворены требования на 247,8 тыс., или 0,06%. Расходы на проведение процедуры реализации имущества составили 16 651,99 рублей — эти средства пошли на публикацию сведений по ходу банкротства.
Его финансовый управляющий Максим Синцов предложил завершить банкротство и освободить его от обязательств, что суд и сделал.
Владимир Вагнер признан банкротом в июле 2020 года, процедура реализации завершена 23 декабря. Определение суда о завершении банкротства не было обжаловано кредиторами.
Вагнер был нициатором проекта возделывания в Алтайском крае французского винограда. Должником он стал, как поручитель по кредитам корпорации «Алтайспиртпром», которая вместе с партнерами из Франции намеревалась производить элитное вино. В дальнейшем проект был закрыт.