Знаменитому алтайскому виноградарю списали долги в 446 млн рублей

Арбитражный суд завершил процедуру банкротства Владимира Вагнера, развивавшего в свое время на Алтае виноградарство. Процедура реализации его имущества завершилась за несколько месяцев.

Владимир Вагнер на выставке "АлтайПродМаркет" в 2017 году презентует свое вино. Олег Богданов, altapress.ru