Золотые львы вышли на охоту. Как в кризис не попасть в лапы сетевого маркетинга в Барнауле

Коронавирус больно ударил по экономике Алтайского края и доходам многих его жителей. Практически все пострадавшие пытаются искать какую-то подработку. Один из быстрых и, на первый взгляд, легких вариантов — сетевой маркетинг. Как оказалось, в Барнауле засели не самые добросовестные сетевые продавцы. Корреспонденту Altapress.ru удалось выяснить, где в столице края обитают работники знаменитой сети «Тяньши» и чем они живут. А еще мы поняли, как распознать обман и избежать встречи с лохотронщиками.

Добрые и приветливые

На перекрестке улиц Профинтерна и проспекта Ленина, практически в самом центре Барнаула, находится офис компании «RP group». Люди там счастливые, красиво одетые, рады поговорить и ответить на любой вопрос. Это подкупает. Тому, кто не знаком с такой разновидностью сетевого бизнеса, с первых же минут очень захочется работать в этой компании.

Сетевой маркетинг в Барнауле. Продажа БАДов и массажеров Дарья Зыкова

И кандидаты на свободные вакансии есть. Они сидят в маленьком конференц-зале и заполняют анкеты. По одному их вызывают в кабинет будущие «руководители». Все собеседования проходят в одной комнате. В это время сотрудники компании снуют туда-сюда с важным видом. Я насчитала человек пять. Работа кипит.

Я захожу в кабинет на собеседование. Мне задают вопросы по анкете, я отвечаю. Выясняется, мой «руководитель» Светлана Андреевна училась в том же университете и на том же факультете. Надо же какое совпадение! Но, возможно, это хитрый прием, чтобы сразу сократить дистанцию между наставником и учеником.

Собеседование заканчивается. Мне сказали, что перезвонят вечером после совещания.

Собеседование. Карьера. СС0

Перезвонили и впрямь в тот же вечер. Сказали, что моя кандидатура одобрена. Хотя в графе дата рождения я указала 2020 год. А в положительные качества написала «внимательность». Думаю, именно этим я понравилась работодателю.

Выдающийся экономист

В назначенный день я приехала в компанию на установочную встречу.

Мы собираемся в одном зале и приветствуем нашего спикера громкими аплодисментами. Нужно поблагодарить человека за старание, таковы правила. Парень в деловом стиле — Иван Валерьевич — начинает лекцию о финансовой грамотности. Невысокого роста, в темно-синем костюме, с маленькой серебряной брошкой. Издалека не видно, что это «лев в треугольнике».

Сетевой маркетинг в Барнауле. Продажа БАДов и массажеров Дарья Зыкова

В аудитории сидят примерно 10 человек разной возрастной категории — от студента до пенсионера. Слушают и отвечают лектору, который рассказывает, кто такие Уолт Дисней и Роберт Кийосаки. Он советует нам прочитать книгу «Богатый папа, бедный папа», посмотреть фильм «Секрет». И тогда мы поймем главный принцип зарабатывания денег.

Позже нам сказали, что с лектором повезло. Он — выдающийся специалист, едет руководить филиалом в Томск. Это вызывает ни то усмешку, ни то уважение. На следующий день Иван Валерьевич почему-то решил не ехать на новую должность, он снова ведет для нас лекцию.

Теперь Иван Валерьевич знакомит нас с возможностями работы в компании. Это уже интересно! Оказывается, у нас будет свой собственный бизнес — вот, оказывается, как просто стать предпринимателем! И этот бизнес для людей, которые пришли работать сортировщиками документов, рекламистами, охранником и продавцом-консультантом — именно такими вакансиями нас зазывали.

Карьера. Бизнес. СС0

Но в компании за ночь решили, что продавцами будут все. Потому что здесь есть система, в ее основе — ступени карьеры. Есть еще и собственная устойчивая валюта. Они называют ее на английский манер — «PV», и стоит она 55 рублей за единицу. Именно поэтому компания «RP group» не зависит от курса доллара, здесь сотрудники получают стабильные деньги. Если даже рухнет биржевой рынок, то они, как кремень, будут стоять.

В общем, здесь мне стало совсем смешно…

А если серьезно

Конечно, прежде чем идти на такие собеседования, необходимо тщательно проверить всю информацию о компании.

Бизнес. Сотрудничество. Контракт. СС0

В официальной группе в «ВКонтакте» можно найти любопытные сведения об этой суперорганизации. Там написано, что «RP group» существует с 2009 года и развивается в России в трех наиболее актуальных направлениях на рынке труда. Далее процитируем.

«Сегодня „RP group“ — это одна из немногих компаний в России, специализирующаяся в сфере рекламы, логистики и практическом обучении в сфере бизнеса и экономики. Мы занимаемся переквалификацией людей любых специальностей в будущих специалистов для нашего нового проекта. Задача переквалификации сейчас очень актуальна в связи со стремительным изменением рынка труда и большим сокращением в России», — сказано в аккаунте.

Чем же занимается еще эта компания? Она якобы создает, редактирует и продвигает рекламу в СМИ. Для этого имеется специальная рекламная платформа Admium.

Финансы. Доход. СС0

Компания предоставляет информационные консультации по разным направлениям рынка, начиная с бизнеса и финансов и заканчивая современным образом жизни.

Но главное — компания заключает сделки на малый, средний и крупный опт товаров для дома. Качество и доставка товара якобы на высшем уровне, что подтверждается сертификатами (190 международных сертификатов качества и четыре российских сертификата).

БАДы и массажеры

На лекции Иван Валерьевич рассказал, что компания сотрудничает с Microsoft, Bosch, BMW, L’Oreal и крупным международным концерном Tiens. Но в реальности единственным настоящим партнером «RP group» является только «Тяньши» или Tiens Group Corporation.

Массажер для спины aliexpress.com

Иван Валерьевич поведал, что «RP group» — международная компания, созданная в 1995 году в Китае. В Россию они пришли в 1999 году, но официальный статус получили только в 2010-м. Далее его описание полностью совпадало с историей китайской транснациональной компании Tiens, специализирующейся на сетевом маркетинге. Основная продукция для продаж — БАДы и массажеры. Именно этим мы и должны заниматься.

Для справки: на официальном ресурсе Минздрава РФ нет ни одного упоминания о каком-либо сертификате, связанным с Tiens Group Corporation. То же касается и ISO.

Львы никогда не будут бедными

Как вы помните, PV — это обособленная от мирового рынка валюта компании. Поэтому так называемые «Бронзовые, Серебряные и Золотые Львы» могут спать спокойно. Как и «Заслуженный почетный член правления». Система компании предполагает ступенчатую карьерную лестницу. У каждой ступени есть «трудовая норма», соответствующая оплата, несколько вариантов заработка.

Сетевой маркетинг в Барнауле. Продажа БАДов и массажеров Дарья Зыкова

Здесь все равны, и каждый лев когда-то был львенком и не имел гривы. Вы начинаете стажером, потом становитесь менеджером, помощником руководителя, руководителем коммерческой организации, региональным представителем и, наконец, региональным руководителем.

Как только вы достигаете восьмой квалификации, «RP group» отправляет вас на пенсию, выдает медаль за выслугу и начисляет пожизненное содержание. Как только сотрудник получает льва, он может не работать, но получать деньги. Реальные. Немного не честные, но это дело десятое.

Чем придется заниматься

Сетевой маркетинг — это продажи через сарафанное радио. Паша продаст Мише. Миша расскажет Саше. Саша тоже захочет стать дистрибьютором. А в итоге проценты с продаж Саши и Миши получит Паша, а еще больше — его начальство, какой-нибудь Иван Валерьевич. А Мише и Саше придется зазывать следующих участников, чтобы отбить прибыль.

Вся суть сетевых продаж — продать быстро, привлечь как можно больше клиентов и собрать с них проценты за товарооборот. Все просто, но и хорошего ничего в этом нет.

Сетевой маркетинг в Барнауле. Продажа БАДов и массажеров Дарья Зыкова

Чисто формально сетевой маркетинг не является нарушением трудового законодательства. Хотя вопросы к такой организации все-таки имеются. Как нам объяснили на лекции, официальная ставка — объем работы, который сотрудник выполнил за месяц. Минимальный объем работ, который оплачивается, равен 1000 PV. Причем расчет зарплаты с равным объемом товарооборота разный, «пирамидальный».

Смотрите сами: Сотрудник 5 квалификации — 7 700 рублей;

Сотрудник 7 квалификации — 12 650 рублей;

Сотрудник 8 квалификации — 32 000 рублей.

Однако «Структурное Вознаграждение» (как его называют в компании) также предусматривает обязательную премиальную выплату от руководства. Она равна 15 500 рублей (заметьте — даже больше, чем МРОТ). Ее выдают на руки руководители, чтобы у сотрудников была мотивация. Таким образом, вопрос к краевой налоговой службе — каким образом и где фиксируются эти доходы?

Платежи , налоги. архив УФНС России по Алтайскому краю

«Структурное Вознаграждение» — прямой путь заработать миллионы (именно так нам сказали). Только дослужиться нужно до 7 или 8 квалификации, чтобы можно было сформировать собственную команду. Тогда с продаж каждого сотрудника, вы получаете проценты. Плюс, естественно, собственный заработок. Таким образом с минимальным объемом работ вы получите в месяц 56 200 рублей чистой прибыли без налогообложения.

Компания также предусматривает «Вознаграждение за руководство», которое в среднем равно 115 500 рублей, корпоративную премию за почетное звание («Золотой, Серебряный и Бронзовый Лев), а также подарки.

Не попадайтесь на уловки

На выходе из офиса меня остановила девушка и спросила, что я думаю об этих лекциях и собеседованиях. Она тоже поняла, что это сетевой маркетинг. Причём в самом гнусном его проявлении. Мы говорили об этом, пока шли до кинотеатра «Мир».

Сетевой маркетинг. Таблетки. СС0.

Из ее рассказа стало ясно, что напороться на сетевые продажи очень просто. В практике девушки это был уже второй случай за последний месяц. Оба раза искала подработку в приложениях «Авито» и HeadHunter.

Вместе с собеседницей мы установили признаки лохотрона. Вот они: В вакансии не указывается адрес и название компании. По телефону не объясняют , чем занимается компания , а название произносится быстро и невнятно. Трехдневная стажировка на деле оказывается тренингом , лекцией. Не знакомят с обязанностями и не показывают рабочее место , обещают завтра все рассказать. Пугают правилами «трех минусов», согласно которым вы обязаны выполнять домашнее задание. Иначе с вами распрощаются. Начинают говорить о продажах вскользь. Потом уверяют , что на продаже БАДов можно сколотить состояние. Изначально отрицают факт каких-либо продаж. На третьем занятии предлагают заплатить взнос , купить продукт или взять его в рассрочку , чтобы получить четвертую квалификацию. Это уровень , когда вы можете начать зарабатывать.

На собеседовании вы подписываете бумагу, что готовы вернуть товары и материалы, которые вам будут выданы для ознакомления. У кого-то получится сбыть первую партию товара, кто-то залезет в кредитную яму.

Решать только вам, но мы предупредили.

Дарья Зыкова