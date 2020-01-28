Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 января -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Кузбасская фирма начнет добывать золото на Алтае

Кемеровская компания «КапиталСтройИнвест» выиграла на торгах право на геологическое изучение, разведку и добычу золота в Турочакском районе Республики Алтай. Об этом пишет «Интерфакс-Сибирь».

Золотые слитки.
Золотые слитки.
СС0

Речь идет об участке «Река Ульмень», запасы которого по категории С1 оцениваются в 32 кг золота, а прогнозные ресурсы по категории Р2 — в 104 кг.

Лицензия на право пользования недрами действует 15 лет.

Компания предложила за пользование недрами разовый платеж в сумме 958,1 тыс. рублей при стартовом его размере 871 тыс. рублей.

«КапиталСтройИнвест» занимается строительством жилых и нежилых зданий. Единственным владельцем компании и ее генеральным директором является Олег Конюков, который также контролирует почти десяток компаний области.

Ранее altapress.ru писал, что золотопромышленник из Кузбасса купил единственный на Алтае цементный завод.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость