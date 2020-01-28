Кузбасская фирма начнет добывать золото на Алтае

Кемеровская компания «КапиталСтройИнвест» выиграла на торгах право на геологическое изучение, разведку и добычу золота в Турочакском районе Республики Алтай. Об этом пишет «Интерфакс-Сибирь».

Речь идет об участке «Река Ульмень», запасы которого по категории С1 оцениваются в 32 кг золота, а прогнозные ресурсы по категории Р2 — в 104 кг.

Лицензия на право пользования недрами действует 15 лет.

Компания предложила за пользование недрами разовый платеж в сумме 958,1 тыс. рублей при стартовом его размере 871 тыс. рублей.

«КапиталСтройИнвест» занимается строительством жилых и нежилых зданий. Единственным владельцем компании и ее генеральным директором является Олег Конюков, который также контролирует почти десяток компаний области.

Ранее altapress.ru писал, что золотопромышленник из Кузбасса купил единственный на Алтае цементный завод.