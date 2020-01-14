Золотопромышленник из Кузбасса купил единственный на Алтае цементный завод

Договор купли-продажи основного имущества единственного в крае цементного завода в Голухе (Заринский район) заключен с фирмой «Горизонт», зарегистрированной в Новосибирске. Завод она купила со скидкой более чем 500 млн рублей. По сведениям altapress.ru, новый собственник завода ведет бизнес, связанный с добычей золота.

Продали с большой скидкой

Как уже сообщал altapress.ru, торги по продаже основного имущества обанкротившегося акционерного общества «Цемент» прошли в ноябре 2019 года. Имущество ушло с молотка за 150 млн рублей — это на 520 млн рублей меньше стартовой цены (672,6 млн рублей).

Победителем торгов признали предпринимателя из Тверской области Игоря Назарова — он был единственным участником торгов. Однако, как ранее предположил altapress.ru, Назаров действовал по агентскому договору с реальным покупателем, то есть был лишь посредником на торгах.

И вот конкурсный управляющий 9 января опубликовал в реестре сведений о банкротстве информацию о заключении договора купли-продажи. Покупателем в сообщении обозначена фирма «Горизонт».

Завод в Голухе. Дмитрий Лямзин.

Что известно о покупателе

Фирма «Горизонт» зарегистрирована в Новосибирске на ул. Чехова, д. 111, кв. 218. Ее единственный учредитель — Роман Пузанов, имеющий ИНН, полученный в Кемеровской области.

Пузанов также является учредителем или соучредителем еще 10 юрлиц, зарегистрированных на Кузбассе — в Кемерове и Киселевске.

Роман Пузанов. vk.com/rpuzanov

Виды деятельности его фирм — торговля, медицина (поликлиника «Авиценна» в Киселевске), перевозки. Но большинство из них связано с добычей руд и песков драгоценных металлов — золота, серебра и металлов платиновой группы.

Роман Пузанов не очень публичный человек. В 2016 году «Коммерсантъ» сообщал, что фирма «Регион-Строй», которая ему принадлежит, купила на аукционе право пользования недрами на россыпи золота в Тисульском районе Кемеровской области. В том же году он выступал в «Российской газете"от имени артели старателей «Аргут».

По данным сервиса Kartoteka.ru, Пузанову 45 лет, он родился в Новокузнецке. Источник altapress.ru, знакомый с ситуацией, утверждает, что представители покупателя уже зашли на цементный завод.

Что произошло с заводом

Единственный в крае цементный завод остановился в 2018 году — после краха его ключевого акционера строительной компании «СтройГАЗ» (75% минус одна акция). Для строительной отрасли Алтайского края это проблема — возить на большие расстояния цемент невыгодно.

В 2018 году, после признания акционерного общества «Цемент» банкротом, его арендовал, казалось бы, сильный инвестор — «ЖБИ Сибири».

Компания запустила производство цемента и намеревались выкупить завод на торгах. Однако в торгах она даже не участвовала. Причины неучастия в торгах в «ЖБИ Сибири» не комментируют.