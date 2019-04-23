Слишком дорого: в Алтайском крае продают единственный цементный завод

В Алтайском крае выставлен на торги голухинский цементный завод. Одно из предприятий обанкротившегося холдинга «СтройГАЗ» оценено в 747 млн рублей. Это слишком дорого, считает топ-менеджер «ЖБИ Сибири» Дмитрий Липпа, который почти год управляет производством, рассчитывая ввести его в актив компании. В интересах Алтайского края все же найти покупателя.

Что предложили?

Цена предложения завода в Голухе сопоставима с суммой долга компании «СтройГАЗ» перед банком ВТБ — 800 млн рублей. Но, говорил ранее Дмитрий Липпа, «Цемент», по его оценкам, и близко таких денег не стоит. Реальную сумму стоимости предприятия он не раскрыл, сославшись на коммерческую тайну.

Строители Алтайского края также считают, что для такого предложения сейчас не лучшее время. «Отрасль ожидают сокращения объемов работ. Это неизбежно после внедрения закона о проектном финансировании строительства жилья и отказа от денег дольщиков. Кому нужно предприятие почти за миллиард при таких условиях», — говорит генеральный директор «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов, полагая, что цена лота будет постепенно снижаться из-за отсутствия спроса.

Председатель правления «Алтайского союза предпринимателей» Юрий Фриц также не видит других реальных покупателей «Голухи»: «Завод может заинтересовать инвесторов из Казахстана, которые воспользуются алтайской базой для продвижения собственной продукции. Но это маловероятно».

Последствия

Завод «Цемент» — градообразующее предприятие Голухи, в которой проживает около 1,5 тыс. человек. Летом 2018-го там работало 300 человек, а в 2017-м около 700. С закрытием производства, жители поселка отправятся на заработки в соседние регионы. Но это не все.

Юрий Фриц,

председатель правления «Алтайского союза предпринимателей»:

Для Алтайского края чрезвычайно важно сохранить голухинский завод. Уход очередного производителя цемента сразу же отразится на стоимости изделий из него и в целом строительства. В том числе приведет к повышению цены квадратного метра, что крайне нежелательно в сегодняшних условиях.

В каком состоянии «Голуха»?

«ЖБИ Сибири» — компания, которая выпускает бетон, тротуарную плитку, ЖБИ-панели и другие изделия. Цемент для них закупается в том числе в Голухе. В июле 2018 года она оформила в субаренду этот завод, после того, как производство встало на три недели из-за отключения электричества за долги «СтройГАЗа» перед «Алтайкрайэнерго».

Липпа говорил, что если предприятие простоит полгода, то отдельные узлы выйдут из строя. Их запуск будет слишком дорогим и скорее всего весь завод пойдет на металлолом.

Дмитрий Липпа,

директор завода «Цемент»:

Мы были вынуждены взять банкротящуюся «Голуху» в аренду. Она довольно дорогая, и мы, скорее всего, будем нести убытки, чтобы просто сохранить предприятие и постараться выкупить его с торгов.

Чтобы завод работал эффективно, необходимо снижать стоимость электроэнергии: предприятие — одно из самых энергоемких в регионе, а подключено к сетям далеко не по самой оптимальной схеме.

Изменить ситуацию, по мнению экспертов, можно при условии строительства новой подстанции. На эти и другие работы, по первоначальным оценкам субарендаторов, должно было уйти около 200 млн рублей. Липпа уточнил, что 150 млн уже инвестированы в предприятие.

Кроме того, завод имеет существенный потенциал для двукратного увеличения объемов производства цемента, так как изначально проектировался под выпуск около 1 млн тонн продукции в год. Но для того, чтобы достичь таких объемов производства, необходимо построить вторую печь обжига. До этого этапа развития предприятия не добрался ни один из его прежних собственников, хотя такие планы ими декларировались.