В Барнауле компании рванули достраивать многоэтажки

Крупные барнаульские застройщики намерены к 1 июля достроить свои жилые комплексы до 30%-й готовности. Это позволит им работать с деньгами дольщиков и дальше, а не переходить на новую систему финансирования новостроек. При этом рывок может привести к падению объемов ввода жилья в будущем.

По данным Госинспекции, в Алтайском крае возводят 83 многоквартирных дома (80% — в Барнауле). С 1 июля по новому закону на 35 из них скорее всего придется открывать эскроу-счета. Это значит, что застройщик не сможет получать для работы деньги дольщиков, а воспользуется своими или кредитными ресурсами. В этом случае себестоимость недвижимости резко возрастет. Но вот рыночную стоимость так резко увеличить не получится.

Что будут делать строители?

Если дом построен на 30% и в нем продано 10% долевок, застройщик имеет право работать по-старому. Поэтому, говорят топ-менеджеры крупных компаний, сейчас строители кидают все силы на объекты, которые можно подогнать под требуемый параметр. Для этого компании существенно увеличивают количество каменщиков и других работников, а также ищут способ оформить продажу квартир на своих сотрудников или родственников.

«Уже сейчас есть новостройки еще на стадии строительства котлована, но долевки в них почти распроданы», — говорит источник altapress.ru. Также квартиры активно скупают реальные дольщики.

Дмитрий Дворядкин,

резидент Союза строителей Барнаула:

В январе увеличились ставки по ипотеке, рынок новостроек ждут серьезные изменения, наступило время традиционного сезонного спада продаж. Но количество сделок в этот период сопоставимо с декабрем, на который приходится годовой пик продаж.

В чем проблема?

К лету дома, которые заложили в конце прошлого — начале этого года, поднимутся на 10−12 этажей. С одной стороны это обеспечит выполнение плана по вводу жилья в 2019-м и, возможно, в 2020 году. С другой стороны, из-за отвлечения ресурсов на кратковременный рывок, не получится заложить проекты на будущее, беспокоятся в Союзе строителей Алтайского края. Это скажется на объемах ввода жилья через два-три года, говорит председатель правления Александр Мишустин.

Между тем, чтобы выполнять план, краю нужно иметь в постоянном заделе не менее 1,5 млн строящихся квадратных метров, говорит глава Минстроя Иван Гилев.