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Недвижимость

Почему летом в Барнауле резко подорожают квартиры

По предварительным оценкам, с 1 июля 2019 года на 25−30% вырастет стоимость новостроек в Барнауле. В реальности рост может быть еще выше, рассказали участники круглого стола по проблемам строительной отрасли Алтайского края, который прошел 6 марта.

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

Подорожание новостроек связано с требованием закона: с лета 2019 года компании смогут строить на собственные или кредитные средства, а не на деньги дольщиков. С учетом затрат на банковское обслуживание, выплаты процентов, а также двухгодовой инфляции (срок, за который возводят многоквартирный дом), себестоимость «квадрата» вырастет на 25−30%.

В перспективе может быть еще больше. Застройщики отметили, что, распоряжаясь деньгами самостоятельно, они могли планировать свой бизнес. Например, своевременно, до объявленного или сезонного повышения цен, закупать стройматериалы. Теперь им придется обосновывать это решение в банке. Пока там рассмотрят документы, время уйдет и цены вырастут.

При это застройщики не смогут резко повысить рыночную стоимость квартир, что ставит под угрозу бизнес.

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