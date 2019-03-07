Почему летом в Барнауле резко подорожают квартиры

По предварительным оценкам, с 1 июля 2019 года на 25−30% вырастет стоимость новостроек в Барнауле. В реальности рост может быть еще выше, рассказали участники круглого стола по проблемам строительной отрасли Алтайского края, который прошел 6 марта.