Почему летом в Барнауле резко подорожают квартиры

Подорожание новостроек связано с требованием закона: с лета 2019 года компании смогут строить на собственные или кредитные средства, а не на деньги дольщиков. С учетом затрат на банковское обслуживание, выплаты процентов, а также двухгодовой инфляции (срок, за который возводят многоквартирный дом), себестоимость «квадрата» вырастет на 25−30%.
В перспективе может быть еще больше. Застройщики отметили, что, распоряжаясь деньгами самостоятельно, они могли планировать свой бизнес. Например, своевременно, до объявленного или сезонного повышения цен, закупать стройматериалы. Теперь им придется обосновывать это решение в банке. Пока там рассмотрят документы, время уйдет и цены вырастут.
При это застройщики не смогут резко повысить рыночную стоимость квартир, что ставит под угрозу бизнес.