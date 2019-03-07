Из-за распоряжения Путина Алтайскому краю придется побить рекорды по строительству жилья

В 2024 году в Алтайском крае должны вести в эксплуатацию 954 тыс. квадратных метров жилья — на 30% больше, чем в 2018 году. Об этом 6 марта на круглом столе по проблемам строительной отрасли рассказал глава регионального Минстройтранса Иван Гилев.

Строительная отрасль страны должна увеличить годовой ввод жилья с 80 млн «квадратов» до 120, заявил в 2018 году Владимир Путин в своем послании федеральному собранию. Поддерживая эту цель, в 2019-м в России приняли национальный проект «Жилье и городская среда». Согласно ему в Алтайском крае в 2024 году построят 954 тыс. «квадратов». За период с 2018 по 2024 годы в жилфонд региона пополнится на 5,5 млн новых кв. м.

То есть краю предстоит повысить объем ввода жилья на 30% к 2018 году (тогда результат составил 740 тыс. кв. м) и на 50% к 2017-му (тогда результат составил 630 тыс. кв. м).

Иван Гилев,

министр строительства и жилищно-коммунально хозяйства Алтайского края:

Рекорд для Алтайского края — 890 тыс. кв. м жилья (столько у нас ввели в 2015 году — прим. ред.). Поэтому мы считаем, что технически наша строительная отрасль может справиться: есть мощности, ресурсы и кадры.

На выполнение задачи повлияет спрос и возможность предложения. Большую ставку чиновники делают на ипотеку. За январь-ноябрь 2018 года выдано 22,3 тыс ипотечных кредитов на 31,45 млрд рублей. Напомним, что за аналогичный период позапрошлого года — только 23 млрд. Потенциал этого ресурса не исчерпан, считает Иван Гилев.

Также отрасли нужно достаточное количество участков под застройку. Пока же в крае отмечается дефицит в 1100 га.

Иван Гилев. altairegion22.ru

Иван Гилев,

министр строительства и жилищно-коммунально хозяйства Алтайского края:

80% домостроения сосредоточено в Барнауле. Важна работа муниципалитета в определении перспектив — нужно думать о том, где и что будут строить 2021−2022 году. В том числе об инженерной инфраструктуре участков. Сейчас в Барнауле около миллиона квадратных метров в незавершенном строительстве. Этот объем нужно поддерживать, чтобы вводить 800−900 тыс. кв. м. жилья в год в будущем.

Объемы ввода жилья способен «уронить» сложный переход от долевого строительства к проектному финансированию, говорили участники круглого стола. Не все проекты могут получить кредиты, опасаются чиновники. Поэтому стратегию работы с такими многоэтажками продумывают уже сейчас.