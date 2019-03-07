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7 марта -7°C

Из-за распоряжения Путина Алтайскому краю придется побить рекорды по строительству жилья

В 2024 году в Алтайском крае должны вести в эксплуатацию 954 тыс. квадратных метров жилья — на 30% больше, чем в 2018 году. Об этом 6 марта на круглом столе по проблемам строительной отрасли рассказал глава регионального Минстройтранса Иван Гилев.

Новостройка на ул. Шумакова.
Новостройка на ул. Шумакова.
этодом.рф

Строительная отрасль страны должна увеличить годовой ввод жилья с 80 млн «квадратов» до 120, заявил в 2018 году Владимир Путин в своем послании федеральному собранию. Поддерживая эту цель, в 2019-м в России приняли национальный проект «Жилье и городская среда». Согласно ему в Алтайском крае в 2024 году построят 954 тыс. «квадратов». За период с 2018 по 2024 годы в жилфонд региона пополнится на 5,5 млн новых кв. м.

То есть краю предстоит повысить объем ввода жилья на 30% к 2018 году (тогда результат составил 740 тыс. кв. м) и на 50% к 2017-му (тогда результат составил 630 тыс. кв. м).

Иван Гилев,
министр строительства и жилищно-коммунально хозяйства Алтайского края:

Рекорд для Алтайского края — 890 тыс. кв. м жилья (столько у нас ввели в 2015 году — прим. ред.). Поэтому мы считаем, что технически наша строительная отрасль может справиться: есть мощности, ресурсы и кадры.

На выполнение задачи повлияет спрос и возможность предложения. Большую ставку чиновники делают на ипотеку. За январь-ноябрь 2018 года выдано 22,3 тыс ипотечных кредитов на 31,45 млрд рублей. Напомним, что за аналогичный период позапрошлого года — только 23 млрд. Потенциал этого ресурса не исчерпан, считает Иван Гилев.

Также отрасли нужно достаточное количество участков под застройку. Пока же в крае отмечается дефицит в 1100 га.

Иван Гилев.
Иван Гилев.
altairegion22.ru

Иван Гилев,
министр строительства и жилищно-коммунально хозяйства Алтайского края:

80% домостроения сосредоточено в Барнауле. Важна работа муниципалитета в определении перспектив — нужно думать о том, где и что будут строить 2021−2022 году. В том числе об инженерной инфраструктуре участков.

Сейчас в Барнауле около миллиона квадратных метров в незавершенном строительстве. Этот объем нужно поддерживать, чтобы вводить 800−900 тыс. кв. м. жилья в год в будущем.

Объемы ввода жилья способен «уронить» сложный переход от долевого строительства к проектному финансированию, говорили участники круглого стола. Не все проекты могут получить кредиты, опасаются чиновники. Поэтому стратегию работы с такими многоэтажками продумывают уже сейчас.

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