В Алтайском крае могут заморозить строительство десятков многоквартирных домов

Дольщики 35 строящихся многоквартирных домов в Алтайском крае могут не получить вовремя жилье, которое они уже оплатили. На этот раз строители не виноваты — все дело в том, что государство на ходу изменило правила игры, отобрав деньги дольщиков и навязав непредусмотренные кредиты. Выход из ситуации власти и участники рынка искали на круглом столе 6 марта.

Почему стройку могут заморозить?

С 1 июля 2019 года дольщики больше не будут платить в кассу застройщика, а положат деньги на эскроу-счета. Строить дома придется либо на свои средства, либо в кредит. Скорее всего застройщикам придется выбирать второй вариант.

«Мало у кого есть достаточное количество оборотных средств. Кредит — самый понятный способ получить финансирование проекта», — говорит директор СЗ ИСК «Алгоритм» Ксения Белоусова.

Предполагалось, что новшество коснется только домов, разрешение на которые выдали после 1 июля 2018 года. В декабре законодатель резко передумал, но позже оговорился: если дом построен на 30% и в нем продано 10% долевок — работайте по-старому.

Всего в Алтайском крае с дольщиками строится 83 многоквартирных дома. По обновленному закону, 48 скорее всего разрешат достроить по старым правилам. На 35-ти с 1 июля придется открывать эскроу-счета, пояснил глава Госинспекции Олег Веремеинко. Сколько в них продано долевок, чиновники почему-то не озвучили.

Новостройки в частном секторе в Барнауле. Олег Богданов

В Минстрое опасаются, что не каждый проект банки согласятся кредитовать, а значит строительство может затянуться или вовсе остановиться. Поэтому люди не получат оплаченные квартиры.

И хотя присутствовавшие на круглом столе представители финструктур заверили, что уже готовы работать со строителями, последние отмечают массу проблем. Начиная от некомпетентности отдельных сотрудников кредитных отделов и заканчивая невозможностью доказать состоятельность проекта или предоставить достаточный залог имущества. Если потребуется больше, чем земля, строящийся дом и уставный капитал.

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ Алтайского края:

Федеральный законодатель отдал отрасль в руки банков. Мы видим, что они готовы взаимодействовать. Но есть ключевая проблема: если мы говорим, что нужно сохранить максимальное количество застройщиков, то банки рассуждают о том, что готовы взять только экономически-понятные проекты, которые не приведут к проблемам.

Иван Гилев , министр строительства и ЖКХ Алтайского края. Анна Зайкова.

Между тем емкость рынка жилищного строительства в регионе сейчас составляет около 30 млрд рублей. Смогут ли банки обеспечить хотя бы такой объем кредитов, не говоря уже об обслуживании строительства большего числе квадратов? Ведь к 2024 году в крае должны вводить не 600−700 тыс. кв. м, как сейчас, а под миллион. Таковы цели нацпроекта «Жилье и городская среда».

Кто в зоне повышенного риска?

Министр отметил, что труднее всего складывается ситуация у мелких застройщиков (в их руках до 30% рынка). Некоторые из этих фирм еще не обратились в банк, чтобы понять свои перспективы.

Директор «Жилищной инициативы» Юрий Гатилов считает, что это скорее всего приведет к тому, что в крае появится до 15 проблемных домов: «Я вам гарантирую: у нас будут „Демидов-парки“ (дом в Новоалтайске, строительство который удалось достроить только на деньги администрации края, — прим. ред.). И это проблема».

Круглый стол по проблемам строительной отрасли. Анна Зайкова.

Что будут делать?

Чтобы не допустить этого, краевой Союз строителей и Минстрой готовы принять ряд мер.

Александр Мишустин,

председатель правления Союза строителей Алтайского края:

Нужно выявлять такие проблемные дома. Какие-то, возможно, крупные застройщики смогут поддержать, взяв на буксир.

В свою очередь Иван Гилев предлагает банкам подходить к каждому проекту более внимательно, предусмотреть варианты упрощенного кредитования застройщиков на переходный период. «Нам надо избежать появление проблемных домов, учитывая, что там уже есть дольщики», — подчеркивает он. Также министр заверил, если застройщику отказывают в кредите, он готов лично идти на переговоры с банками.

Иван Гилев,

министр строительства и ЖКХ Алтайского края:

Я готов быть звеном между банками и застройщиками. Вы (застройщики, — прим. ред.) можете звонить мне напрямую.

Новостройка. Недвижимость. Анна Зайкова

Также застройщики настаивают, чтобы краевые чиновники приняли свои критерии для выявления домов, которым с 1 июля 2019 года нужны эскроу. Это не противоречит закону, подчеркнула Ксения Белоусова, гендиректор СЗ ИСК «Алгоритм», но Иван Гилев уверен, что у Минстроя нет таких полномочий.

«В опубликованной методике оценки проектов говорится, что эксроу-счета нужно открывать для домов, построенных на 30% и более, в которых продано от 10% долевок. Что мы будем делать, если дом, например, построен на 29%", — комментирует ситуацию Мишустин.

По итогам круглого стола Союз строителей предложил создать на базе Минстроя специальную рабочую группу. Она будет контролировать переход от долевого строительства к проектному финансированию и эскроу-счетам.