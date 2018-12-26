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27 декабря
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Недвижимость
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Путин закрутил гайки долевому строительству

Все застройщики, привлекающие средства граждан на новостройки, обязаны открыть эскроу-счета с 1 июля 2019 года. Соответствующие поправки в профильный закон подписал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Стройка. Новостройки. Недвижимость.
Анна Зайкова.

С 1 июля деньги дольщиков нужно будет размещать на эксроу-счетах: снять их возможно только при выполнении определенного объема работы по согласованию с банком. Строить жилье предлагается на кредиты или собственные оборотные средства.

При этом закон обяжет работать с эскроу-счетами всех застройщиков, привлекающих деньги дольщиков. Ранее предполагалось, что экроу-счета нужно открывать только для новых строек. Исключение из этого правила сделают для проектов с особыми критериями. Например, будут учитывать степень готовности домов и количество заключенных в их отношении договоров долевого участия (ДДУ).

Подписанный президентом закон наделяет Фонд защиты прав дольщиков правом создать дочернюю компанию для достройки проблемных объектов в рамках процедуры банкротства застройщиков.

При банкротстве девелоперов дольщик может требовать машино-место и подсобное помещений площадью до 7 квадратных метров также, как и квартиру. Эти объекты можно будет включить в особую часть реестра требований кредиторов, имеющих приоритетный порядок удовлетворения.

Больше всего в нововведениях застройщиков огорчает необходимость открывать эскроу-счета для домов, разрешения на которые получены до 1 июля 2018 года. Компании по всей России предприняли дополнительные усилия, чтобы накопить портфель разрешений в старом правовом поле. Это бы позволило им легче пережить переходный период, дождавшись, когда новый закон будет работать четко.

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