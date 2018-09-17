Власти Алтайского края креативно решили вопрос обманутых дольщиков

В Новоалтайске возобновилось строительство двух замороженных многоэтажек, в которых продано сотни долевок. Для этого администрации пришлось пойти на нестандартные решения. Об этом сообщил сайт Госинспекции Алтайского края.

Участок за ЮжСиба , 52а

Дом на ул. ЮжСиба, 52а будет достраивать компания «Горем-3». Об этом накануне сообщил глава Новоалтайска Сергей Еремеев. «Горем-3» — единственный крупный застройщик Новоалтайска, специализирующийся на многоквартирных домах. В качестве компенсации понесенных расходов ему предоставят земельный участок на территории города.

Дом на ЮжСиба, 52а возводила «Строй Тактика». В многоэтажке было продано 170 квартир из 259 запланированных (77 дольщиков). Строительство дома началось в августе 2014, с октября 2015 работы приостановлены. Бывшего директора компании обвинили в хищении 37 млн рублей.

ЖК «Демидов парк»

Застройщик ЖК «Демидов парк» «Аспект» готовится войти в процедуру финансового оздоровления и не банкротиться. Компания рассчитывается с подрядчиками долевками и имеет положительный финансовый баланс.

В перезапуск проекта вкладываются администрация города и края. Объявлено, что рядом с ЖК в 2018 году начнут строить детский сад на 280 мест, а в 2019-м — школу на 550 учащихся.

В доме на Прудской, 40 — первой высотке ЖК «Демидов-парк» — продано 543 квартиры из 765 запланированных (в строительстве участвуют 588 граждан). Его начали строить в мае 2014 года, а в мае 2016 — приостановили в связи со снижением объемов продаж.