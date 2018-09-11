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Юрий Гатилов построит в своем квартале детсад с «веселой» архитектурой

Компания «Жилищная инициатива» Юрия Гатилова стала единственным претендентом на строительство детского сада в квартале «Лазурный 2» на проезде Южный Власихинский, 40. Комиссия одобрила заявку на проект стоимостью 212 млн рублей, сказано на сайте Госзакупок.

Проект детсада.
Проект детсада.
zakupki.gov.ru.

Застройщику предстоит построить двухэтажный детсад на 330 мест к декабрю 2019 года. По проекту здание будет состоять из пяти блоков, увязанных между собой. В одном из них спроектированы административные помещения, включая медблок, а также спортивный и музыкальный залы, мультипликационная и изостудии, кабинеты логопеда, психолога и методиста. В остальных — группы. Для детей от года до трех лет их расположат на первом этаже детсада.

На площадках предусмотрены участки для прогулок и физкультурная зона. По проекту застройщик должен благоустроить территорию. В том числе высадить крупномерные деревья ценных пород.

Новый детсад будет отличаться «веселой» архитектурой. Спроектировавший его «Алтайгражданпроект» предложил окрасить фасады в разные цвета, что ребенок мог запомнить его и ориентироваться на месте. Также проектом предусмотрены «развивающее» благоустройство. Например, на дорожки нанесут рисунки для изучения правил дорожного движения.

Сколько еще детсадов построят Барнауле

Проект детсада.
Проект детсада.
zakupki.gov.ru.

В этом году администрация города анонсировала строительство пяти дошкольных учреждений: в в кварталах 2006а, 2009а, 2011, 2023 и во Власихе. Из федерального бюджета на эти цели направят 550 млн рублей. Это позволит создать около 1500 новых мест, более 600 из которых — в яслях.

На данный момент объявлен еще один аукцион на строительство детсада в квартале 2011. Стоимость проекта 181 млн рублей. В отличие от предыдущего, он рассчитан на 280 мест и имеет на на одно крыло меньше.

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