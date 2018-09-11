Юрий Гатилов построит в своем квартале детсад с «веселой» архитектурой

Компания «Жилищная инициатива» Юрия Гатилова стала единственным претендентом на строительство детского сада в квартале «Лазурный 2» на проезде Южный Власихинский, 40. Комиссия одобрила заявку на проект стоимостью 212 млн рублей, сказано на сайте Госзакупок .

Застройщику предстоит построить двухэтажный детсад на 330 мест к декабрю 2019 года. По проекту здание будет состоять из пяти блоков, увязанных между собой. В одном из них спроектированы административные помещения, включая медблок, а также спортивный и музыкальный залы, мультипликационная и изостудии, кабинеты логопеда, психолога и методиста. В остальных — группы. Для детей от года до трех лет их расположат на первом этаже детсада.

На площадках предусмотрены участки для прогулок и физкультурная зона. По проекту застройщик должен благоустроить территорию. В том числе высадить крупномерные деревья ценных пород.

Новый детсад будет отличаться «веселой» архитектурой. Спроектировавший его «Алтайгражданпроект» предложил окрасить фасады в разные цвета, что ребенок мог запомнить его и ориентироваться на месте. Также проектом предусмотрены «развивающее» благоустройство. Например, на дорожки нанесут рисунки для изучения правил дорожного движения.

Сколько еще детсадов построят Барнауле

Проект детсада. zakupki.gov.ru.

В этом году администрация города анонсировала строительство пяти дошкольных учреждений: в в кварталах 2006а, 2009а, 2011, 2023 и во Власихе. Из федерального бюджета на эти цели направят 550 млн рублей. Это позволит создать около 1500 новых мест, более 600 из которых — в яслях.

На данный момент объявлен еще один аукцион на строительство детсада в квартале 2011. Стоимость проекта 181 млн рублей. В отличие от предыдущего, он рассчитан на 280 мест и имеет на на одно крыло меньше.