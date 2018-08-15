В Барнауле построят пять детсадов-яслей

В этом году в новых кварталах Барнаула начнут строить пять детсадов-яслей до 350 мест каждый. Планируется, что половина их воспитанников будут в возрасте до трех лет. Об этом сообщил глава администрации города Сергей Дугин на встрече с общественностью, которая состоялась в школе № 78 15 августа.

Сергей Дугин,

глава администрации Барнаула:

В Барнауле есть проблема по обеспечению местами в детсадах детей в возрасте до 3 лет. В этом году мы начнем строить пять детских садов. Один проект уже прошел экспертизу, четыре еще в разработке.

На строительство садов из федерального бюджета планируется направить более 550 млн рублей на условиях софинансирования из краевого и городского бюджетов. Это позволит создать около 1500 новых мест, более 600 из которых — в яслях. В адресную инвестиционную программу включены детские сады-ясли в кварталах 2006а, 2009а, 2011, 2023 и во Власихе.

Конкурс на определение подрядчика объявят в этом году с условием, что их должны будут сдать в 2019-м.

Сергей Дугин рассказал, что в этом году начнут строить школу в новом квартале 2023 (Лазурный 2) со сдачей в 2020 году. Также он напомнил, что в этом году завершится строительство в школе квартала 2008 (на ул. Сиреневой), в 2019-м — в квартале 2006а (на ул. Взлетная).